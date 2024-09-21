林定國因刑事恐嚇坐上被告席？變「17歲被告」有意義｜政壇諸事町

律政司司長林定國何以化身被指刑事恐嚇的17歲被告？原來他今日（21日）到前北九龍裁判法院參加「法治教育領袖培訓計劃」，在進階課程的模擬法庭審訊活動中，客串飾演被告，在善導會執行委員會主席、高等法院原訟法庭潘兆童法官見證下，接受控辯雙方律師盤問。林定國稱做過大律師、法官，卻沒有做過證人，更加沒有做過被告，而培訓計劃最主要目的，除了希望大家認識法律程序和提升訟辯技巧，更重要是希望大家明白背後的價值觀、概念。



林定國扮演被指刑事恐嚇的17歲被告？原來他參加「法治教育領袖培訓計劃」第二階段進階課程的模擬法庭審訊活動。（林定國Facebook）

林定國在Facebook專頁說曾做過大律師、法官，惟從未做過證人同被告，今次得以「抽離現實」，代入其他位置，對自己有一定幫助。

他又提到是項培訓計劃的主要目的，除認識法律程序和提升訟辯技巧，更重要是明白普通法制度的陳述權，坦言要聆聽意見不止適用於法律程序，亦是文明社會的重要一環，希望大家客觀、包容對待事情。

林定國扮演被指刑事恐嚇的17歲被告？原來他參加「法治教育領袖培訓計劃」第二階段進階課程的模擬法庭審訊活動。（林定國Facebook）

談及課程意義，林定國期待學員能從中學到人生知識，「講法律亦即是講做人，亦即是建構一個文明開明社會的重要概念」。他冀學員獲得如何自處的啟發，身體力行，學以致用。

律政司的「法治教育領袖培訓計劃」第二階段基礎課程今年7月6日開展，向約120名任職本地中學教師的學員講授法治知識。而進階課程則以法治的實踐為主軸，安排已完成首階段課程的學員參觀執法機關，以及參與模擬法庭審訊活動，親身體驗法治的實踐情況，並加強了解刑事司法程序。