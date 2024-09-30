機電署署長專訪｜今季擬轉用AI檢驗電梯零件　冀減實地巡查增效率

每年平均有幾百宗升降機意外，部分源於機件故障。機電工程署署長潘國英接受《香港01》專訪時透露，截至今年八月，全港有逾半電梯已將維修保養巡查記錄數碼化，預告今季機電署將推出AI系統檢驗電梯安全，分析收集所得的數百萬張零件照片，「鋼纜好細微嘅轉變肉眼未必睇到，透過人工智能分析，盡量喺問題出現前維修或者更換」，他形容測試效果理想，署方每年實地巡查電梯三萬多次，將來可減省巡查次數和時間，提升效率。



機電署署長潘國英專訪・二



機電署署長潘國英接受《香港01》專訪，分享最新檢驗電梯零件健康狀況的AI科技。（盧翊銘攝）

工人為電梯維修、保養、巡查，都會記錄在「升降機工作日誌」，由於過往一直以紙本備存，有可能破損、缺頁，甚至遺失。（機電署提供）

「數碼升降機工作日誌」取代紙本 記錄維修保養資料

工人為電梯維修、保養、巡查，都會記錄在「升降機工作日誌」，由於過往一直以紙本備存，有可能破損、缺頁，甚至遺失。機電署2022年底起推出「數碼工作日誌」，以電子化取代紙本，讓承辦商或政府人員透過流動應用程式或網上平台，實時監察、記錄、管理及分析電梯維修保養資料。

潘國英上任機電署署長後首次接受專訪，向《香港01》記者潘耀昇透露全港八萬多部電梯中，已有四萬四千多部採用「數碼工作日誌」，佔總數約五成半，形容進度相當不錯。（楊凱力攝）

機電署2022年底起推出「數碼工作日誌」取代紙本，透過流動應用程式或網上平台，實時監察、記錄、管理及分析電梯維修保養資料。（機電署提供）

潘國英服務機電署三十載，作為把關電梯安全的專責部門，深知單靠人手巡查能力有限，亦有盲點。（盧翊銘攝）

逾半電梯轉用電子記錄 潘國英率機電署用AI檢驗安全

「大家比較關注升降機嘅鋼纜，一啲好細微嘅轉變，有時候肉眼都未必睇得到」，工程師出身的潘國英，服務機電署三十載，作為把關電梯安全的專責部門，深知單靠人手巡查能力有限，亦有盲點，故帶領機電署利用科技突破。

「數碼工作日誌」是提升電梯安全的關鍵，會利用AI分析電梯零件照片。（機電署提供）

潘國英透露截至今年八月，全港八萬多部電梯中，已有四萬四千多部採用「數碼工作日誌」，佔總數約五成半，形容進度相當不錯，「我哋希望喺今年年底之前超過五萬部，變咗我哋掌握更多數據可以確保香港嘅升降機安全。」提升安全的關鍵，就是利用AI（人工智能）分析「數碼工作日誌」記錄的電梯零件照片，「睇返邊啲升降機嘅問題比較多啲，邊啲係需要多啲去檢查。」

盡量喺問題出現之前預先去處理、維修或者更換，令到升降機更加安全、可靠。 機電工程署署長潘國英

當註冊工人為升降機維修保養和檢查時，會拍照記錄零件狀況，上傳至「數碼工作日誌」。（機電署提供）

機電署署長潘國英表示，AI會比較不同時段的電梯零件照片作影像分析。（盧翊銘攝）

電梯巡查每年三萬多次 採用AI後減巡查次數、增效率

當註冊工人為升降機維修保養和檢查時，會拍照記錄零件狀況，上傳至「數碼工作日誌」，潘國英表示AI會比較不同時段的零件照片作影像分析，「譬如一啲鋼纜或者安全裝備，睇吓有冇啲狀況出現需要加強檢查，或者提早更換，預防問題發生」，尤其升降機牽涉的零件多，若單靠人手，機電署每年只能抽查約250萬張零件照片，轉用AI之後可以分析所有照片，無須額外人手。

機電署的電梯巡查每年三萬多次，採用AI協助檢查零件健康狀況後，潘國英相信效率會提升。（機電署提供）

潘國英預計AI系統今季內會推出，相信檢驗電梯效率會提升。（盧翊銘攝）

AI系統今季內會推出

機電署的電梯巡查每年三萬多次，採用AI協助檢查零件健康狀況後，潘國英相信檢驗效率會提升，系統預計今季內會推出，「無論次數或者每次巡查嘅時間，我哋都可以減低嘅」，目前未能估計具體可減少巡查的次數，即使AI系統推出，實體巡查仍有需要維持。