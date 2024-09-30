機電署署長專訪｜30載工程師做到署長堅持創新　難忘學客戶服務

「由您每朝起身用電，坐升降機去返工，出行坐鐵路，機電署都提供緊服務。」—— 潘國英加入機電署三十載，由工程師做到署長，最大感受是工作與市民息息相關，難忘入職初期學客戶服務，一直鼓勵同事「以客為本」善用創科改善生活，由「空氣過濾器」到預防電梯「炒梯」的智能梳齒板，都是機電署研發，今年更有21個項目榮獲日內瓦發明獎。展望未來，潘國英秉持前任署長們「沒有最好，只有更好」的信念，希望帶領機電署領先行業：「如果我哋唔係去做先行先試，就會不進則退。」



機電署署長潘國英專訪・三



機電署署長潘國英接受《香港01》專訪，分享加入機電署三十年的感受。（楊凱力攝）

潘國英表示，30年前加入機電署時，文件和訊息傳輸都是紙本，今天已是靠網上系統。圖為當年調職獲同事送贈紀念品。（楊凱力攝）

圖為潘國英當年調職獲同事送贈紀念品。（楊凱力攝）

加入機電署三十載 鼓勵同事領先創新

「30年前啱啱加入，基本上文件同訊息傳輸都係紙本，到今日網上系統，係好大轉變。」上任機電署署長半年的潘國英，見證部門多年來的進步。

維修服務以前靠師傅技藝，佢嗰啲經驗或者睇吓部機嘅聲音，今天我哋用咗大量科技蒐集機電系統數據，人工智能分析提高效率。 機電工程署署長潘國英

上任機電署署長半年的潘國英，30年來見證部門的進步。（盧翊銘攝）

機電署作為工程和技術部門，不時為其他政府部門提供機電服務，恆常維修保養的同時，潘國英的要求更高，「必須要喺行業嘅前面，亦都要做啲領先嘅效果，如果我哋唔係去做先行先試，就會不進則退」，舉例署方的工程師和技術人員，不時搜羅市面適合的創新科技應用，改善效率，深明掌握科技和技藝也很重要。

機電署今年在日內瓦國際發明展榮獲7項金獎、10項銀獎及4項銅獎，潘國英獲同事送贈一個獎牌作紀念。（盧翊銘攝）

秉持前任署長們理念：沒有最好，只有更好

「沒有最好，只有更好」，潘國英憶起機電署前署長們的理念，如今自己成為部門首長，仍緊記在心，「一路好鼓勵同事應用科技有啲創新嘅做法，你常常都可以再做好啲嘅」，機電署不時獲獎，今年在第49屆日內瓦國際發明展榮獲7項金獎、10項銀獎及4項銅獎。這個「追求更好」的信念亦與機電署的定位有關。

當時嘅署長大力推崇掌握顧客服務，比較特別嘅係公務員要明白以客為本，顧客嘅需求同希望，我哋好重視。 機電工程署署長潘國英

潘國英憶起機電署前署長們「沒有最好，只有更好」的理念，如今自己成為部門首長，仍緊記在心。圖為與前任署長陳帆等人合照的相片，潘國英放在辦公室內。（楊凱力攝）

難忘上客戶服務課程 工程師也要明白以客為本

潘國英說機電署是以服務為主的部門，不論是營運服務、提供機電系統、規管安全或能源效益等，都離不開服務的元素，部門很重視客戶服務。猶記得30年前加入機電署時，當時的署長已大力推崇掌握顧客服務，「除咗上嗰啲技術課程，亦都上過客戶服務課程，我覺得比較特別係公務員要明白以客為本，顧客嘅需求同希望」，故部門每兩年會做客戶意見調查，收集部門滿意度，以至員工意見，目的都是想改善服務質素。

未來科技發展，例如人工智能、物聯網、大數據等等都好有潛質，我哋會繼續鼓勵同事透過比賽試驗項目，測試多啲新科技同埋創新嘅做法。 機電工程署署長潘國英

潘國英說規管機電安全，很重視「治未病」的理念，盡量避免風險發生。（盧翊銘攝）

規管機電安全著重「治未病」

其中一個改善服務的方向，就是居安思危。潘國英說規管機電安全，很重視「治未病」的理念，盡量避免風險發生，舉例今年7月28日港鐵觀塘綫太子至何文田站暫停服務，利用28小時更換老舊設備，機電署與港鐵拍住上，「星期一朝早準時開返車俾市民使用，可能大家唔會覺得有啲咩發生，但係有啲舊設施我哋都更換咗，確保將來唔會因為舊嘅資產出問題影響鐵路服務。」

潘國英舉例與港鐵謀劃觀塘綫更換老舊設備，就是居安思危的例子。（盧翊銘攝）

機電署署長潘國英接受《香港01》專訪時說一直堅持居安思危的理念。（楊凱力攝）

我哋都一直去堅持居安思危，唔可以今日個環境似乎幾好，就唔諗將來嘅風險。 機電工程署署長潘國英

另一例子是2021年屯馬綫全線通車，及2022年東鐵綫延伸過海，潘國英說機電署在事前一至兩年，偕港鐵工程人員做很多不同演習，「半夜到凌晨五點，中間嗰幾個鐘頭去鐵路檢查，做咗好多功夫，確保通知嗰日可以暢順。」

機電署署長潘國英與機電署吉祥物「機智啤啤」拍住上，將機電安全、節能環保及創新科技的知識推廣給大眾。（盧翊銘攝）

以「精彩」形容三十載機電署工作

與市民息息相關的工作，還有制定極端天氣和達至碳中和的計劃，潘國英舉例氫能試驗、能源效益標籤，9月推行第四階段「強制性能源效益標籤計劃」，擴展涵蓋範圍至氣體煮食爐、熱式氣體熱水爐，以及LED燈，由「慳電」到「慳氣」。

2004年，潘國英榮獲香港工程師學會頒發的「傑出青年工程師獎」，也是首個獲得此項殊榮的政府工程師。（機電署相片）

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「您朝頭早起身可能用電、用氣體，然後坐升降機去返學、返工，出行坐鐵路，其實機電署都提供緊服務」，本月是潘國英加入機電署三十載，他感受最深的是署方的服務涵蓋每一個市民生活角落，形容工作很有意義，「我哋好多同事加入咗都會一直做落去，做到退休嘅。」

呢30年真係好精彩嘅，做過好多唔同部門，基本上市民生活各方面都有機會貢獻到，我哋希望持續改善服務啦，用多啲科技，便利到市民我覺得係好有意義。 機電工程署署長潘國英

展望未來，潘國英希望加強中外合作，與內地合作創科或燃料項目，走出去參考外國的經驗，與亞太經合組織國家和地區分享能源效益工作。

本月是潘國英加入機電署三十載，他說感受最深的是署方的服務涵蓋每一個市民生活角落，形容工作很有意義。（楊凱力攝）