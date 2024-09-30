機電署署長專訪｜氫能洗街車擬11月試行　油站轉型「多種能源站」

「我自己睇氫氣好有潛質，全世界嘅投資同測試項目氫燃料佔好大比重。」近期大家對氫能不陌生，兩個月前才有全港首輛氫能巴士過海，專責的機電工程署署長潘國英接受《香港01》專訪時預告，政府的氫能洗街車最快11月落地服務北區、元朗，同期元朗凹頭首個公眾加氫站亦會啟用；至於港鐵氫能輕鐵測試很理想，設計適合屯門、元朗行駛。



潘國英透露接獲氫能旅遊巴試驗申請，最遲2027年港九新界各有一個加氫站，研究將油站或氣站轉型，增設加氫設施，成為「多種汽車能源站」，坦言「如果將來全世界似乎氫氣係綠色主要能源，我哋會加建加氫站」，惟暫未擬大規模加建。不過氫能的普及使用受制於價格，潘國英承認綠氫貴柴油幾倍，「氫價減低緊，可能未來10年同其他燃料價格相近」，深信有利氫能應用。



機電署署長潘國英專訪・一



機電工程署署長潘國英接受《香港01》專訪，談及本港氫能發展。（盧翊銘攝）

潘國英：氫能有潛質在香港大規模應用

「氫燃料電池車嘅技術比較成熟，好多地方試過，對佢嘅技術我哋唔擔心」—— 談起氫能車，不乏潘國英的身影，皆因機電工程署主責研究香港應用氫能車，修訂《氣體安全條例》，制訂安全指引。作為氫能發展的主要推手之一，潘國英形容氫能很有潛質在香港大規模應用，「重型車輛、供電發電機之外，外國都有啲項目用氫氣去到家居應用，我哋都樂觀嘅。」

《香港氫能發展策略》提出今年下半年將啟動三輛氫能洗街車試驗計劃。（廖雁雄攝）

氫能洗街車擬11月落地 將辦車身設計比賽喚關注

機電署打頭炮的氫能試驗項目，將會是與食環署合作試行3部氫能洗街車，服務北區、元朗。政府今年6月發表《香港氫能發展策略》時提到，氫能洗街車計劃下半年落地試驗，每部車可儲存24公斤氫燃料，透過內置電池令氫氣與空氣中的氧產生電力，可行走300至400公里，洗街車本身亦可充電行駛，可行走約90公里。

比較吓現有洗街車同氫能洗街車有咩分別，從而決定將來係咪會大規模更換氫燃料嘅車。 機電工程署署長潘國英

機電署署長潘國英預告，氫能洗街車擬11月起服務北區、元朗，元朗凹頭的公眾加氫站亦會同期推出，料洗街車隔兩日要到元朗注入氫燃料。（盧翊銘攝）

潘國英預告氫能洗街車即將落地，「係大約11月我哋預計。對佢嘅技術我哋唔擔心，反而想睇返續航能力、表現，睇吓維修保養方面」，元朗凹頭的公眾加氫站亦會同期推出，料洗街車隔兩日要到元朗注入氫燃料，「重型車輛如果用電動車嘅話，可能充電嘅時候比較長，背負好多電池令到車身比較重，所以重型車用氫燃料係好值得試。」

氫能洗街車每部車可儲存24公斤氫燃料，透過內置電池令氫氣與空氣中的氧產生電力，可行走300至400公里，洗街車本身亦可充電行駛，可行走約90公里。（廖雁雄攝）

潘國英率先透露將舉辦比賽，讓中小學生發揮創意設計洗街車車身，得獎者作品會展示在洗街車上，透過大規模公共參與活動，喚起公眾關注綠色燃料項目。

機電署署長潘國英透露正研究氫能旅遊巴的可行性。（盧翊銘攝）

接獲氫能旅遊巴申請 正審視氫能跨境貨車可行性

氫燃料主要應用在重型車輛，除了已獲批試驗的洗街車、垃圾車、城巴雙層巴士、港鐵氫能輕鐵，潘國英透露正研究氫能旅遊巴的可行性，「我哋都收到類似嘅申請，係一個研究緊嘅階段，因為旅遊巴嚟講就算喺國內嘅車種，而家暫時選項都比較少」

潘國英上任機電署署長後首次接受專訪，與《香港01》記者潘耀昇分享正研究氫能旅遊巴的可行性，惟內地車種較少。（楊凱力攝）

大部份嘅重型車，例如旅遊巴、巴士、垃圾車等等，宜家係用緊柴油嘅，如果我哋用氫燃料嘅話，對空氣排放好大幫助，排出嘅只不過係清水。 機電工程署署長潘國英

當局正審視氫能跨境貨車的試驗申請。 （政府新聞處）

當局亦正審視氫能跨境貨車的試驗申請，「本地行緊嘅貨車都係用緊柴油，我哋都覺得如果呢啲車轉到做氫燃料，對個環境會好好多」，暫時未有氫能跨境貨車到港，希望會有測試項目。

港鐵租用氫能輕鐵作研究用途，屬低地台列車，6月27日已抵港運到屯門車廠。（港鐵提供）

（氫能輕鐵）安全同埋性能上嘅測試都好理想。 機電工程署署長潘國英

機電署署長潘國英表示氫能輕鐵設計上適合行走屯門、元朗區。（盧翊銘攝）

潘國英：氫能輕鐵安全、性能測試很理想

至於港鐵引入的國產氫能輕鐵，早前已在屯門車廠測試，潘國英表示設計上適合行走屯門、元朗區，「據我了解港鐵公司可能工程上嘅考慮，可能嚟緊測試嘅項目都係非載客，見佢安全同埋性能上嘅測試都好理想。」

港鐵租用氫能輕鐵作研究用途，屬低地台列車，6月27日已抵港運到屯門車廠。（港鐵提供）

不少人期待何時可試坐氫能輕鐵，潘國英說港鐵暫時只引入一列氫能輕鐵，視乎港鐵的計劃，「試嘅時候可能都係非載客嘅形式，可能遲啲測試完成，有大規模運作先可以坐到啦。」

究竟係咪真係氫燃料為主呢，要視乎價格、科技嘅成熟，同埋其他綠色能源嘅發展去決定，我哋都希望香港唔好等將來，現在都把握個技術，所以推出測試先。 機電工程署署長潘國英

氫燃料通常分為灰氫、藍氫和綠氫三種。（《香港氫能發展策略》）

氫燃料貴柴油幾倍礙普及？ 潘國英料價格漸降

要氫能車普及化，其中一個關鍵是燃料價格，氫燃料通常分為灰氫、藍氫和綠氫三種。灰氫、藍氫以煤炭、石油、天然氣等化石燃料作原料，雖具經濟效益，但有一定碳排放量；綠氫則利用太陽能或風能等可再生能源產生的電力製氫，達致零碳排放，價格亦較貴。

機電署署長潘國英表示綠氫略貴，「講緊係幾倍以上嘅差別」，但考慮對環境的影響仍值得採用。（盧翊銘攝）

市場上綠氫或灰氫價格都會貴過柴油，講緊有幾倍嘅差別，但相信綠色能源科技發展、市場增大嘅時候，個價格會慢慢下降，我哋都唔等，都想早啲測試。 機電工程署署長潘國英

潘國英認同綠氫略貴，「講緊係幾倍以上嘅差別」，但考慮對環境的影響仍值得採用，「氫燃料嘅價格略略減低緊，相信市場發展同科技發展之後會繼續降低」，他參考市場估計，可能未來10年氫燃料價格降低至與其他燃料相近，有利將來有更多氫燃料應用項目。他又說現時有新能源基金資助試驗項目，將來會否有其他資助，視乎試驗結果。

機電署署長潘國英透露，政府計劃加建加氫設施，港九新界至少各有一個加氫站。（盧翊銘攝）

2027年前港九新界各設加氫站 研改裝油站或氣站

面對氫燃料試驗項目漸增，潘國英計劃加建加氫設施。除了元朗凹頭的公眾加氫站，九龍、港島區亦會設加氫站，具體位置暫時未有定案，「探討緊會唔會喺現有嘅油站或者石油氣站改裝，或者加啲加氫嘅設施，令到佢成為『多種汽車能源站』，預計2027年之前希望香港九龍新界起碼有一個加氫站」，以提供完善網絡讓氫燃料試驗項目使用。

主力睇緊九龍同港島區一啲油站同石油氣站，睇吓邊度邊啲地方適合改裝。國內或者海外嘅加氫站佔地唔大，我哋現有嘅站去加裝或者改裝都係可行嘅。 機電工程署署長潘國英

潘國英探討在現有的油站或者石油氣站增設加氫設施，成為多種汽車能源站。（資料圖片）

至於將來會否大規模興建加氫站，潘國英說要視乎氫能發展狀況，「如果將來全世界似乎氫能係綠色主要能源，我哋會計劃喺唔同區加建多啲加氫站，暫時未有計劃大規模加建」，目前希望先支援重型車輛試驗項目，私家車仍然主要以電動車為主。

潘國英透露如果條件許可，除了從大灣區輸入氫氣，亦會直接在煤氣管道抽取氫氣使用。（資料圖片）

港島加氫站宜從煤氣抽取氫氣

潘國英透露如果條件許可，除了從大灣區輸入氫氣，亦會直接在煤氣管道抽取氫氣使用，畢竟煤氣公司網絡已經滲透港九新界每個地方，只要額外加裝抽取氫氣設施便能使用，「譬如你嘅地點係港島區，你要由大灣區嗰啲氫氣場館，拖車去到嗰度會困難啲，所以喺港島區如果考慮用煤氣抽取氫氣係比較可行」，不過利用煤氣抽取氫氣涉及碳排放，長遠希望綠色能源改善環境。

其實我自己睇好有潛質嘅，全世界唔同嘅投資同測試項目，我哋睇到氫燃料佔一個好大嘅比重，都係樂觀嘅。 機電工程署署長潘國英

仿傚外國氫氣應用在家居？ 潘國英：有潛質

外國部分氫能項目應用在家居，潘國英說將來每家每戶應用到氫氣也不出奇，「係有咁嘅潛質」，因為煤氣網絡已遍佈每個家庭，「家居煮食或者熱水爐（應用氫氣）都有㗎，當然相關管道嘅設計都有安全標準嘅考慮」，氫氣應用場景有很多，目前主力測試氫燃料應用在交通運輸項目。

其他獲批試驗項目包括在落馬洲河套的地盤，有發電機由柴油轉為氫氣，「氫燃料電池係冇噪音發出，氫氣同氧氣結合產生電力之後輸出嘅排出嘅都係水嚟嘅啫」，料對環境有大改善。

潘國英說未來發電廠大部份轉用天然氣，對空氣質素會有很大改善。（資料圖片）

對於環保團體認為交通運輸應用氫氣較多，產能發電措施較少，期望制定氫能製電規劃，更快達致零碳發電，潘國英說未來發電廠大部份轉用天然氣，對空氣質素會有很大改善，「2035年之前唔會再用煤嚟發電，亦都有啲區域合作可能多啲清潔能源輸入香港，所以將來氫燃料有可能用到嘅可以係發電廠嘅發電機方面」，透露兩間電力公司處於研究階段，將來若綠氫價格降低，公司會積極考慮在發電設施採用氫氣。

機電署署長潘國英與機電署吉祥物「機智啤啤」拍住上，希望推廣節能環保知識。（盧翊銘攝）

修訂《氣體安全條例》規管氫氣 草案明年交立法會

現時《氣體安全條例》只規管煤氣、石油氣和天然氣，涵蓋進口、製造、運輸、使用及相關技工公司，潘國英計劃修例加入規管氫氣，「我哋覺得呢個規管嘅模式好適合用喺氫燃料。所以希望氫燃料將來運輸、輸入相關裝置，甚至氫燃料車嘅維修，加氫站嘅安全，都用返同一個框架去規管」，修例草案料明年提交立法會。