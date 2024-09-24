香港要改革｜李家超首闡釋改革理念：因時與地制宜、不能為改而改

行政長官李家超今日（24日）交代上星期五與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會面時，首度講述其改革理念。他指其改革理念必須：「 因地制宜、因時制宜」，判斷什麼改革需要「由零做起」，同時「破樽頸、補短板、除障礙」，及什麼要固本培元、鞏固與提升。他同時強調，改革時需注意系統之間、當前與長遠、宏觀與微觀之間的關係，但同時強調：「改革唔係為改而改，唔能夠破壞原本成功嘅元素。」



李家超今日（24日）交代其個人改革理念（梁鵬威攝）

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

李家超今日（24日）交代上星期五與夏寶龍的會面時，指對方聽了其滙報，又表示夏寶龍很熟悉香港、非常關心香港，感謝夏主任肯定他和特區政府的工作。他在感謝夏主任在作出勉勵和作出指示時，覆述了夏寶龍當日會面中的講話：「以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓。有力推動特區各項工作取得新進展，展現新氣象。」

之後，李家超發言均反覆提到一件事一件事地抓或一項一項具體行動。他又指，夏寶龍希望工商界以及企業家團結一心、找緊機遇，拼經濟、搞建設、謀發展，將愛國愛港的情懷轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港由治及興。他重申，感謝夏寶龍的肯定，認同他一直推進實實在在的改革舉措，繼續一件事一件事抓，推動特區的新進展。

首度公開個人改革理念 先後六次用上改革一詞

隨後，他即公開其改革理念必須因時制宜、因地制宜。他再解釋指，判斷什麼改革需要「由零做起」，什麼要固本培元、鞏固和提升。他又指改革時需注意系統之間、當前與長遠、宏觀與微觀之間的關係。但他也同時強調，絕不能為改革而改革，失去原有的成功元素。短短一段有關其改革理念的發言，先後用上「改革」一詞共六次。

改革必須因時制宜、因地制宜，判斷什麼改革需要由零開始，什麼改革需要破瓶頸、補短板、除障礙，什麼改革需要固本培元、鞏固和提升。改革時要注意系統關係，把握當前與長遠、全部與局部、宏觀和微觀的關係。改革不是為改而改，不能夠破壞原本成功嘅基因、元素。 行政長官李家超

他指夏主任同時提出希望本港各界，特別是工商界和企業家，把愛國愛港的熱情，轉化為一項又一項的實際行動，齊心推動香港實現由治及興。他表示，明白夏寶龍的語重深長，在肯定和勉勵特區政府繼續改革工作的同時，要求他和團隊帶領社會各界，特別是工商界、企業家共同以一項又一項的實際行動建設香港，這是政府和社會的共同責任。

李家超感謝夏寶龍對他和特區政府工作的肯定（梁鵬威攝）

工商界是參與者、貢獻者與受益者

李家超續指，「工商企業家唔係旁觀者，係參與者、貢獻者和受惠者」。政府會續不斷求變求進、發展經濟、改善民生，致力團結社會各界。