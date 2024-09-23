香港要改革｜夏寶龍重要時間點見李家超講改革　為工商界堅定信心

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五（20日）會見行政長官李家超。《大公報》今日（23日）評論版刊登署名文章，指再過一個星期將迎來國慶75周年，行政長官下月宣布新一份施政報告，此次會見是在重要時間節點上，夏寶龍的講話，對於特區政府強化管治，對於社會各界團結謀發展，具有重要的指引意義。文章又指，夏寶龍特別提到工商界、企業家，體現中央的殷切期望，為工商界堅定信心謀發展，注入強大的動力。



夏寶龍（右）今日（20日）在北京會見李家超（右）（港澳辦微信圖片）

文章指，夏寶龍在會面中，表達了對特區政府和社會各界寄予殷切希望，更表示相信特區政府會積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，展現更大作為；希望社會各界團結一心搶抓機遇，拚經濟、搞建設、謀發展。夏寶龍講話可從三方面去理解：

充分肯定特區政府的工作成效 用五毎「力」說明李家超獲中央

第一個層面，中央充分肯定新一屆特區政府的工作成效。行政長官李家超上任以至今的兩年多時間，香港各項發展都呈現出新局面，尤其是在應對複雜的國際政經形勢下，主動積極作為，推動香港發展欣欣向榮。正因如此，夏寶龍主任以「敢於擔當、善作善成」來高度肯定他的施政作風和成效。他並進一步指出，特區政府「全力拚經濟、謀發展，大力搶企業、搶人才，努力解決民生痛點難點，着力加強國際交往合作，以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象」。

當中用了五個「力」：全力、大力、努力、着力、有力，既涉及管治作風、施政態度、具體政策，亦涉工作成效和整體形勢，這足以說明，李家超兩年多來的工作得到中央的高度認可。中央的認可與肯定，說明香港發展的道路和方向走得正、走得準更走得好。取得這樣的成績，既是特區政府的努力，也是香港社會各界共同努力的成果。

二十屆三中全會。（新華社）

第二個層面，中央堅定支持香港提升優勢開創新局面。香港發展總體形勢良好，但當前國際政經形勢動盪，外部環境挑戰愈加複雜，區域間競爭愈加激烈；內部則還面臨固有競爭優勢不足、新優勢仍未培育成功的迫切局面。但香港擁有克服挑戰的強大信心，這個信心來自於「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的優勢，更來自於中央對香港全方位的支持。

所以，夏寶龍主任在肯定特首工作後強調：「中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出總體部署，也為香港實現更好發展提供了難得機遇。中央堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持香港發揮獨特地位和優勢，在參與和助力中國式現代化中開創發展新局面。」這是對香港發展給予堅定支持的體現，既是對香港社會講的，也是對國際社會講的，更是對那些質疑香港「優勢不再」的人講的。有中央的支持，香港發展便有了無窮的動力。

第三個層面，中央希望香港展現更大作為作出更大貢獻。有好的機遇，有強大的支持，但歸根結底，香港的發展還是需要由特區政府和全體香港市民來推動落實，香港更好的明天需要由七百多萬港人共同努力實現。因此，對於接下來的工作，夏寶龍主任提出了兩方面的希望。一方面是對特區政府的，他指出：「相信特區政府一定能夠乘三中全會東風，團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，在國家進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放中展現更大作為。」

財政司司長陳茂波7月23日在北京展開訪問行程。圖示國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右）會見陳茂波（左）。（政府新聞處圖片）

講話特別提工商界、企業家 屬建好「八大中心」重要力量

文章指，今年7月夏寶龍主任在會見特區財政司司長陳茂波時，就指出，「對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展」。此次再強調改革求變，並進一步指出要「積極穩妥」、「抓具體、重實效」，則更有針對性和指引性，值得特區政府管治團隊深思。

另一方面是對香港社會特別是工商界、企業家講的。他指出，希望各界「堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拚經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。」

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超，出席的包括港澳辦副主任周霽（左三）、財政司司長陳茂波（右四）、特首辦主任葉文娟（左二）、港澳辦一局局長王振民（右三）、港澳辦二局局長陳繼光（左一）。（港澳辦相片）

這裏特別提到工商界、企業家，同樣具有重要指向意義。事實上，香港當前要實現發展突破、要強化競爭力建好「八大中心」，工商界是重要力量。夏寶龍主任今年2月考察香港時，便曾專門會見工商界代表，並指出「香港回歸祖國後經濟發展取得的令人矚目的成就，包含了香港各商會和會員企業的努力，大家既是香港繁榮發展的貢獻者也是受益者，既是參與者也是持份者。」這體現了中央的殷切期望，為工商界堅定信心謀發展，注入強大的動力。