岑浩輝選澳門特首｜聽取多個團體意見　包括澳門土生葡人團體

參選澳門行政長官的澳門終審法院前院長岑浩輝，早前見了澳門土生葡人團體等多個代表，聽取他們的意見。



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拜會澳門街坊會聯合總會和澳門工聯會

岑浩輝在上周四（19日）接待了澳門環境保護產業協會會長麥瑞權、澳門建造業環境保護學會會員大會主席梁頌衍、澳門家國情懷歴史學會理事長白絮飛等代表，聽取環保方面的意見。同日前往街總社區服務大樓拜會澳門街坊會聯合總會，並舉行座談會，談到舊區發展、交通、琴澳通關、旅遊區人流管制措施等。

同日臾浩輝又會見澳門博彩業職工之家會長梁孫旭、監事長羅潤桂、澳門博彩從業員志願者協會理事長李興民等，聽取有關博彩業的意見。晚上則到澳門工聯職業技術中學拜會了澳門工會聯合總會，聽取各業職工的意見，包括完善雙重社保制度、完善勞動關係法、簡化公屋申請程序等。

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會見會展業團體 在仁慈堂舉行座談會

上周五（20日）早上岑浩輝會見會展業五個團體代表，包括澳門會議展覽業協會、澳門展貿協會、澳門廣告商會、澳門會展產業聯合商會和門會展旅遊業協會，聽取有關澳門會展業未來發展的意見。

之後岑浩輝於魯彌士葡文幼稚園大廈會見了澳門土生教育協進會會長麥健智、理事長飛文基及屬會土生葡人美食聯誼會主席歐嘉努等人，談到教育、文化及民生等多個方面。有代表建議加強中葡英三語教育的推廣和普及，重視職業教育的發展。

同日下午，岑浩輝在仁慈堂大樓拜會了澳門仁慈堂，並舉行座談會，談到人口老化、加強支援弱勢社群等多個議題。