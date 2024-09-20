岑浩輝選澳門特首｜確定成唯一候選人 勢將成第六任特首
撰文：馮子健
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澳門行政長官選舉管理委員會今日（20日）以告示形式公佈，因無接獲任何人的異議，澳門終審法院前院長岑浩輝為今次特首選舉的唯一候選人，意味他將成為澳門第六任特首。不過，四百名特首選委會成員仍須於十月十三日進行投票。
澳門管委會表示，在公佈可接納性審查決定後的一日期限內，並沒有收到任何異議，因此根據《行政長官選舉法》相關規定，今日公佈被確定性接納的候選人。岑浩輝成為是次選舉唯一候選人。
賀一誠獲92%選委提名 終以98%得票當選
岑浩輝在400名選委中，獲386個提名，佔96.5%。回顧上屆行政長官選舉，賀一誠獲379名選委提名參選特首，佔全數400人選委92%，而結果在選舉投票中終獲392張選票支持，以98％得票率當選特首。
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