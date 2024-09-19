岑浩輝選澳門特首｜地產業冀引外資　歐洲商會對投資澳門充滿信心

澳門行政長官選舉參選人岑浩輝持續會見社會各界代表。澳門歐洲商會代表今日（19日）與岑浩輝會面時表示，歐洲商會內八個國家商會對投資澳門充滿信心，岑則鼓勵代表用好澳門「一平台、一基地」的優勢，加強國際合作，推動澳門繁榮進步。



另外，岑浩輝日前會見澳門地產業總商會，多名與會者分析澳門房地產市場的結構性問題，及未來趨勢; 提出人口政策、引入人才和外地資金盤活市場，進而增加就業和刺激本地消費的建議。



澳門歐洲商會代表今日（19日）與岑浩輝會面時表示，歐洲商會內八個國家商會對投資澳門充滿信心。（岑浩輝競選辦圖片）

歐洲商會：對投資澳門充滿信心

岑浩輝會見澳門歐洲商會理事會主席官澤中、副主席區偉時、秘書長溫誠睿等一行代表，就關於經濟多元化、公共行政、區域合作等方面聽取建議。代表指歐洲商會內八個國家商會對投資澳門充滿信心，並冀澳門加強與各地簽訂避免雙重課稅協定、增加國際直航線路、優化人才引進及招商政策、建立科技研發中心等。代表還強調解決中小企業問題及適時審視各營商牌照審批制度的迫切性。

岑浩輝感謝澳門歐洲商會代表的意見，鼓勵代表用好澳門「一平台、一基地」的優勢，加強國際合作，推動澳門繁榮進步。

岑浩輝今日會見澳門法制研究會時，與會長陳華強、理事長鄺國安、監事長吳家裔等代表探討人口政策優化、金融法現代化、律師業服務範圍拓展等議題。（岑浩輝競選辦圖片）

法制研究會冀拓展律師服務範圍

岑浩輝今日會見澳門法制研究會時，與會長陳華強、理事長鄺國安、監事長吳家裔等代表探討人口政策優化、金融法現代化、律師業服務範圍拓展等議題。

代表反映意見具體包括：優化澳門人口政策，支持中小企發展以穩定就業；改革公共行政，完善環保法律；推動金融法現代化，促進資本新市場發展；拓展律師業服務範圍如監察專營項目，參與橫琴深合區及大灣區法律業務等。

前日（17日）岑浩輝會見了澳門地產業總商會及澳門歸僑總會代表，與會代表就經濟發展提出多項建議。（岑浩輝競選辦圖片）

地產業總商會倡引入人才、外資盤活市場

前日（17日）岑浩輝會見了澳門地產業總商會及澳門歸僑總會代表。其中，地產業總商會指出現時澳門缺乏外來投資，希望提出人口政策、引入人才和外地資金盤活市場，進而增加就業和刺激本地消費。澳門歸僑總會代表則表示，希望增加社區吸引力，與澳門旅遊休閒企業錯位發展，促旅遊業健康發展；優化通關便利，加快琴澳高度融合等。