中秋節舞火龍｜黃偉綸大坑參與簪花掛紅儀式　為三天盛會打頭炮

大坑舞火龍今晚（16日）起一連三晚舉行，財政司副司長黃偉綸在社交平台表示，今晚是迎月夜，他很高興出席了中秋大坑舞火龍首日盛會，參與簪花掛紅儀式，為一連三天的舞火龍活動打頭炮。火龍在插上長壽香後，鑼鼓聲一起，一眾健兒便落力揮舞火龍，在大坑穿街過巷，並進行不同的儀式表演，包括「起結龍團」、「火龍過橋」等。現場氣氛非常熱鬧，絕對值得市民和遊客親身前來觀賞。



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黃偉綸表示，大坑舞火龍擁有過百年歷史，是國家級非物質文化遺產，亦是香港獨有的傳統，非常珍貴。他感謝大坑坊眾福利會默默耕耘，今年主辦第145屆大坑舞火龍盛會。他亦感謝旅發局、大坑火龍文化館大力宣傳，馬會鼎力贊助，以及一眾街坊、義工踴躍參與。今晚有超過800人參與活動，包括約300位健兒舞動大火龍、約100位小朋友舞動LED小火龍、糾察及義工也有約300人。活動得以成功舉辦，有賴整個社會的共同努力。

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他指出，今個中秋，除了舞火龍，港九新界多處地方，例如維園、尖沙咀文化中心、青衣公園、美孚饒宗頤文化館、黃大仙祠、灣仔利東街、各區公園、海濱等都設有綵燈會。

另外，明日（17日）晚上8時，旅發局也會在灣仔海濱對出海面，首次舉辦中秋主題的無人機表演，維港上空會出現玉免、燈籠、月餅、舞火龍等，呼籲市民不要錯過。