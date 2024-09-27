十一國慶｜卓永興出席花燈展亮燈儀式　主持新中國成就展開幕

政務司副司長卓永興周四（26日）分別出席慶祝中華人民共和國成立七十五周年「金龍獻瑞賀國慶、彩馬呈祥耀中華」大型燈飾展覽及亮燈儀式，以及香港科學館「盛世啟航—新中國成立七十五周年成就」展覽的開幕典禮，並分別在兩項活動致辭。



2024年9月26日，政務司副司長卓永興在「金龍獻瑞賀國慶、彩馬呈祥耀中華」大型燈飾展覽及亮燈儀式致辭。（政府新聞處圖片）

7500個如意結花燈 將挑戰世界記錄

卓永興在國慶花燈展覽亮燈儀式上稱，中西區多年來都會舉辦大型花燈展覽，屢次打破世界紀錄。今次展覽以金龍獻瑞，彩馬呈祥為題，呈現生氣盎然的景象，寄寓祖國富強昌盛。最特別之處，是花燈紮有多達7,500個象徵如意吉祥的如意結，代表市民在國慶75周年對祖國的祝福，體現愛國主義精神，並將會再度挑戰世界記錄。

他誠邀市民帶同親朋好友，到場與花燈「打卡」留念，一同分享祖國成立75周年的喜悅，令中西區日夜都繽紛。

成就展推動愛國主義教育

而在香港科學館出席「盛世啟航—新中國成立七十五周年成就」展覽的開幕典禮並致辭時，卓永興稱是次展覽為慶祝國慶75周年的重點項目，目的是讓市民從多角度了解新中國成立以來，在不同領域的長足發展和輝煌成就，宣揚可信、可愛和可敬的中國形象，並藉此推動愛國主義教育。

展覽系列以「飛躍發展」、「科技創新」和「智慧時代」為主題，從經濟、教育、科技、文化、體育、民生等角度，展現國家的現代化進程。內容包括中國製造「兩彈一星」，以及芯片與半導體的發展。展覽也述及大慶油田的開採，和國家自主研製、國際唯二實現「量子計算優越性」的「祖沖之號」系列超導量子電腦的結構。近年人工智能急速發展，展覽亦展出多個AI模型。

展覽由周五（9月27日）至明年2月5日在科學館舉行，卓永興籲市民參觀，感受國家取得的驕人成就。