港股成交創新高 陳茂波：減息加上內地挺經濟措施 市場氣氛改善
撰文：潘耀昇
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港股周五期指結算日（27日）成交額創新高達4457億元，財政司司長陳茂波今天（29日）在網誌表示，隨着利率下調周期開始，以及內地公布多項大力挺經濟的政策措施，近日金融市場氣氛顯著改善。
陳茂波又說政府透過各項「引進來」和「走出去」的政策和活動，為香港開拓更廣闊的市場和商機、增添新的發展動能，本港經濟正穩步向前發展，政府亦不斷鞏固和提升香港國際金融中心的獨特優勢，敢於創新試新、積極求變。
他重提上星期先後出訪英國倫敦和西班牙馬德里，與當地創科界、不同機構、企業和投資界代表交流，開拓新市場、尋找新商機；另一方面，向當地的政商界介紹香港國際金融、航運、貿易和創科中心的最新發展，以及粵港澳大灣區發展的新潛力和商機。
他向西班牙及英國的政商界介紹香港在傳統和新興金融服務方面的發展，形容對方都很感興趣，對如何利用香港這個全球唯一同時匯聚內地和國際優勢的金融市場，推動其在中國以及亞洲其他地區業務的發展，表現得非常積極。
陳茂波形容近年外訪推介香港的最新發展和優勢，都讓海外朋友更深入認識到香港經濟的韌力和機遇，而面對面的交流，有助了解當地政商人士眼中的香港，尤其他們對香港的印象、觀感和認識，令政府更準確擬訂推介的策略和說詞，釋除其疑慮、糾正誤解，更有效說好香港故事。
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