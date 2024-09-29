林定國：國家有勇氣改革回應人民需求　近40年進步神速

國慶75周年，律政司司長林定國表示，國家近40年進步很快，自己感受很深，「最緊要個心態，有勇氣去改革，去回應返人民嘅需求」，即使國家獲得很好的成就，但很多目標和責任未達到，相信憑過去成功經驗，推行新思維，繼續造就輝煌的成績。



林定國希望基本法23條完成立法後，增加中央對香港人的信任。（資料圖片/廖雁雄攝）

23條立法 林定國：好緊要嘅係增加中央對港人信任

林定國又談及基本法23條今年完成立法，他說感受最深的不只是完成法律責任，而是令到一國兩制有一個行穩致遠的基礎。

好緊要嘅係，增加中央對返香港人嗰個信任，說服到或者希望中央會相信，我哋香港人明白呢啲重要嘅憲制責任嘅重要性。 律政司司長林定國

林定國說，希望中央知道香港人明白維護國家安全的重要性，了解到香港是有決心做好責任，亦都有能力去履行責任，形容完成23條立法後，現在有種如釋重負之感。