林定國總結東盟三國訪問　稱三地對國際法律人才培訓學院感興趣

剛結束的東盟三國訪問的律師司司長林定國今天（29日）表示，此行認識了不少新朋友，形容大家對快將成立的「香港國際法律人才培訓學院」感興趣，欲了解進一步的合作空間及機會。他期望未來有更多合作和交流，香港會繼續鞏固自身優勢，做好「超級聯繫人」的角色，成為東盟國家走進內地、亞太地區及更廣大市場的大門。



林定國率領法律界代表團到訪馬來西亞。（林定國Facebook）

林定國率領法律界代表團到訪馬來西亞。（林定國Facebook）

林定國在Facebook表示，今次外訪先後到文萊、越南胡志明市及馬來西亞吉隆坡，與代表團成員把握機會推介香港的法律服務，解說香港獨特的普通法制度及優勢；推廣香港仲裁及調解服務，包括計劃明年下旬在港成立的國際調解院總部；介紹快將成立、能為東盟各國提供法治人才培訓的「香港國際法律人才培訓學院」等。

林定國率領法律界代表團到訪馬來西亞。（林定國Facebook）

林定國率領法律界代表團到訪馬來西亞。（林定國Facebook）

他誠邀三地的朋友來港出席11月初舉行的「法律周2024」，讓海外的朋友親身感受香港城市及法律服務的多元及活力。代表團在吉隆坡見證亞洲國際仲裁中心（AIAC）與華南（香港）國際仲裁院，以及一邦國際網上仲調中心簽署2份合作備忘錄，標誌兩地未來更多的合作。他感謝政府駐雅加達及新加坡經貿辦協助外訪，以及律政司同事悉心的安排。