陳國基：青年好多時靠「有毒嘅媒體」灌輸錯誤資訊 唔了解國家
撰文：文維廣
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國慶75周年，政務司司長陳國基表示是個好的切入點推行愛國主義教育，包括透過千人合唱活動、穿華服賀國慶等，利用軟性方式使他們認識國家。他形容年輕人很多時靠「有毒嘅媒體」接收錯誤資訊，「唔好講愛國啦，連了解都冇」，批評部分犯法的青年「好唔鍾意國家、好唔鍾意香港」，但實際上未到過內地，希望透過愛國教育令青年從心底裡愛國。
陳國基擔任主席的憲法和基本法推廣督導委員會，早前成立愛國主義教育工作小組，研究愛國教育。他認為75周年國慶活動是很好的切入點，「國慶和愛國主義很容易可以並行，希望在國慶期間加入一些愛國主義教育的元素。」
好多時啲年輕人對於國家唔了解，唔好講愛國啦，連了解都冇，佢哋只係靠一啲有毒嘅媒體呢，灌輸一啲錯誤嘅消息資訊畀佢哋。
他說，年輕人很多時候對國家不了解，「唔好講愛國啦，連了解都冇，佢哋只係靠一啲有毒嘅媒體呢，灌輸一啲錯誤嘅消息資訊畀佢哋」，現時香港已完成國家安全法律保障，未來重點是如何令青年有愛國心，「我哋有時拘捕咗啲犯法嘅青少年呢，其實佢哋好唔鍾意國家好唔鍾意香港，但實際上佢哋未去過內地㗎喎。」
我哋有時拘捕咗啲犯法嘅青少年呢，其實佢哋好唔鍾意國家，好唔鍾意香港，但實際上佢哋未去過內地㗎喎。
陳國基表示，今天（30日）晚上有新生代千人合唱賀國慶活動，一千名學生一起高唱愛國歌曲，並配合無人機表演；10月4日有千人華服賀國慶活動，香港和內地年輕人會穿上華服，現場亦有表演，從軟性方式使他們加深對國家的認識；10月底沙田更舉辦市集設有75個攤檔，售賣不同省市的土產，令青少年多認識國家。
做愛國主義教育希望心底裡令年輕人了解國家，愛護國家 ，最後主動去維護國家安全。
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