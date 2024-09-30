陳國基：青年好多時靠「有毒嘅媒體」灌輸錯誤資訊　唔了解國家

國慶75周年，政務司司長陳國基表示是個好的切入點推行愛國主義教育，包括透過千人合唱活動、穿華服賀國慶等，利用軟性方式使他們認識國家。他形容年輕人很多時靠「有毒嘅媒體」接收錯誤資訊，「唔好講愛國啦，連了解都冇」，批評部分犯法的青年「好唔鍾意國家、好唔鍾意香港」，但實際上未到過內地，希望透過愛國教育令青年從心底裡愛國。



9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

陳國基擔任主席的憲法和基本法推廣督導委員會，早前成立愛國主義教育工作小組，研究愛國教育。他認為75周年國慶活動是很好的切入點，「國慶和愛國主義很容易可以並行，希望在國慶期間加入一些愛國主義教育的元素。」

好多時啲年輕人對於國家唔了解，唔好講愛國啦，連了解都冇，佢哋只係靠一啲有毒嘅媒體呢，灌輸一啲錯誤嘅消息資訊畀佢哋。 政務司司長陳國基

政務司司長陳國基說，年輕人很多時候對國家不了解。（洪戩昊攝）

他說，年輕人很多時候對國家不了解，「唔好講愛國啦，連了解都冇，佢哋只係靠一啲有毒嘅媒體呢，灌輸一啲錯誤嘅消息資訊畀佢哋」，現時香港已完成國家安全法律保障，未來重點是如何令青年有愛國心，「我哋有時拘捕咗啲犯法嘅青少年呢，其實佢哋好唔鍾意國家好唔鍾意香港，但實際上佢哋未去過內地㗎喎。」

我哋有時拘捕咗啲犯法嘅青少年呢，其實佢哋好唔鍾意國家，好唔鍾意香港，但實際上佢哋未去過內地㗎喎。 政務司司長陳國基

9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

陳國基表示，今天（30日）晚上有新生代千人合唱賀國慶活動，一千名學生一起高唱愛國歌曲，並配合無人機表演；10月4日有千人華服賀國慶活動，香港和內地年輕人會穿上華服，現場亦有表演，從軟性方式使他們加深對國家的認識；10月底沙田更舉辦市集設有75個攤檔，售賣不同省市的土產，令青少年多認識國家。