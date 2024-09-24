國慶｜「心繫家國」聯校國民教育活動啟動　卓永興：滋養愛國情感

教育局今日（24日）舉行「心繫家國3.0」慶祝中華人民共和國成立75周年暨聯校國民教育活動啟動禮。政務司副司長卓永興、教育局局長蔡若蓮等參與主持啓動禮，約2,500位辦學團體和教育局代表、校長、師生和家長參與。卓永興致辭時表示，活動進一步擴大規模，參與的學校涵蓋幼稚園、小學、中學、特殊學校及內地的姊妹學校，不但加強學校之間的觀摩交流，更凝聚力量，開拓資源，讓愛國的氛圍和情懷在全港校園延續。



2024年9月24日，教育局舉行「心繫家國」——慶祝中華人民共和國成立75周年暨聯校國民教育活動啓動禮，政務司副司長卓永興（左七）、教育局局長蔡若蓮（右七）、「愛國主義教育工作小組」組長李慧琼（左六）等嘉賓為活動主禮。（政府新聞處圖片）

2024年9月24日，教育局舉行「心繫家國」——慶祝中華人民共和國成立75周年暨聯校國民教育活動啓動禮。圖為學生在啓動禮表演舞獅。（政府新聞處圖片）

2024年9月24日，教育局舉行「心繫家國」——慶祝中華人民共和國成立75周年暨聯校國民教育活動啓動禮。圖為學生在啓動禮表演武術。（政府新聞處圖片）

2024年9月24日，教育局舉行「心繫家國」——慶祝中華人民共和國成立75周年暨聯校國民教育活動啓動禮。圖為學生在啓動禮表演傳統中國舞蹈。（政府新聞處圖片）

啓動禮節目豐富，近90名學生組成聯校中樂團，演奏氣勢磅礡的《太陽頌》。另逾百名學生表演舞獅、武術和舞蹈。75位來自辦學團體、學校議會和官立學校的校長，組成合唱團作壓軸表演，以歌聲祝賀國家成立75周年。

卓永興致辭時稱，熱愛國家是每個中國人應有的價值和情操。愛國主義教育和活動，對滋養愛國情感的萌發，有重要的作用，他感謝教育界仝人直堅守崗位，培養學生以身為中國人為榮，增加他們的民族自豪感和主人翁意識。

他指出，「心繫家國」聯校國民教育活動系列首次在2022／23學年舉行，由65所官立中小學協力籌辦。2023／24學年的「心繫家國2.0」，加入了東華三院和保良局，以及多個學校議會為籌辦團體。

舉辦STEAM比賽及展覽等多項活動

2024／25學年的「心繫家國3.0」繼往開來，獲中華基督教會香港區會、九龍樂善堂加盟，今學年除將舉辦STEAM比賽及展覽、綜藝匯演、創作體驗及視藝展外，還有探究建國歷史的實境解謎比賽、介紹中國非物質文化遺產的虛擬加實體展覽等。

卓永興表示，相信這一系列活動，將會帶給同學們充實愉快的學習體驗，並更能讓大家領略中華文化的博大精深。