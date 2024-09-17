十一國慶｜林村舉行愛國教育制服團隊大匯操　設航天科技展覽

十一國慶活動連連，其中大埔區周六（21日）將舉行愛國教育制服團隊大匯操，共18間學校、逾320人參與。



9月21日，大埔區將舉行愛國教育制服團隊大匯操。（資料圖片）

大匯操9月21日上午9點在大埔林村許願廣場舉行，活動包括制服團隊步操、升旗禮，以及航天科技展覽。主辦方冀彰顯國家成就，彌漫國慶氛圍。參與大匯操的制服團隊來自大埔區12間中學及6間小學，共18間學校，由民安隊少年團擔任總指揮，參與人數預計超過320人，希望展示青年的愛國情懷，對國家民族的承擔，展現政府、地區組織及教育界的團結。

活動合辦團體包括林村鄉公所、林村許願廣場、大埔民政事務處，以及大埔區青年發展及公民教育委員會，協辦包括大埔青年協會、新界校長會、大埔區 中學校長會、大埔區小學校長會、大埔區幼兒教育校長會、 大埔區學校聯絡委員會及大埔教育界文化交流協進會。