國慶優惠︱餐廳全日7折　多食客結帳先知感驚喜　「以為收少咗」

為慶祝國慶，全港超過3000間食肆今日推出餐飲折扣優惠，部份更有7折優惠，吸引來港旅客及市民消費，不少餐廳幾乎滿座，甚至大排長龍。有內地旅客表示，不知道今日有折扣優惠，形容是「意外之喜」；亦有餐廳指很多顧客對優惠毫不知情，「埋單以為收少咗」。



不少食肆在「十一」推出七折優惠，吸引來港旅客及市民消費。多間食肆滿座。（盧翊銘攝）

不少食肆在「十一」推出七折優惠，吸引來港旅客及市民消費。多間食肆滿座。（盧翊銘攝）

不少食肆在「十一」推出七折優惠，吸引來港旅客及市民消費。多間食肆滿座。（盧翊銘攝）

記者今日到連鎖茶餐廳太興的堅尼地城分店門外視察，中午12時左右，已有20多人在餐廳外排隊。餐廳內座位全部坐滿，排隊大約要10分鐘。其間，人龍未有因為有人入座而變短。

王先生一家七口今早從深圳坐高鐵來港。王太太表示，來港旅遊是因為鄰近深圳，加上家人未來過香港，於是帶他們來「逛一下」，打算即日來回。他們指，堅尼地城海傍屬旅客「熱點」，形容「比較火」。王太太又表示，之前來港食過太興，覺得不錯，今日便到場排隊。她指，不知道今天太興有7折優惠，得知後表示「挺高興」，形容是意外之喜。

王太太又表示，之前來港食過太興，覺得不錯，今日便到場排隊。她不知道今天太興有優惠，得知後表示「挺高興」，形容是意外之喜。（林遠航攝）

街坊吳小姐表示，一直有光顧太興，見今日有七折，便到場光顧。被問到會吃甚麼，她表示「無咩呀，都係湯飯嗰啲，普通嘢囉」。她又稱，未必會因為優惠而食更多或較貴的食物，「都係睇下想唔想食」。

敏華冰廳同樣有7折優惠，記者亦到葵芳新都會廣場分店視察，餐廳外設有排隊區域，不過就未有太多市民排隊。有店員說，今日生意較平日多了一點，不過沒有太大增長，人流與平日差不多，平日店外亦有顧客排隊。

敏華冰廳內外當眼位置均貼有「十一」七折優惠的宣傳品，但店員表示，不少客人對優惠之事毫不知情，在結帳時驚訝地說「做乜咁平嘅」，因而產生小誤會，「以為埋單（餐廳）收少咗錢」。