大律師公會赴英格蘭及威爾斯法律年度開啓典禮　推廣香港司法獨立

「英格蘭及威爾斯法律年度開啓典禮2024」在香港時間昨天（1日）下午在英國倫敦舉行，香港大律師公會主席杜淦堃及副主席毛樂禮再度獲邀出席。杜淦堃認為反映香港大律師專業，形容在國際上與其他司法管轄區的法律界代表保持直接溝通十分重要，已經把握機會向外推廣香港的司法制度的獨立性及優勢。



（左起）沙巴律師會前任會長、英聯邦律師協會執委會成員Roger Chin、馬來西亞代表Steven Thiru、香港大律師公會副主席毛樂禮及新加坡代表Lisa Sam出席活動時交流。（大律師公會相片）

杜淦堃：大律師自我監管機制 令業界有效獨立運作

杜淦堃連續第三年以公會主席的身份，遠赴倫敦出席「英格蘭及威爾斯法律年度開啓典禮2024」，他對今次活動十分重視，因為是不同普通法司法管轄區、甚至全球法律界的盛事之一。杜淦堃表示，香港作為國際金融中心及亞太仲裁及爭議解決樞紐，他和毛樂禮在典禮一共兩日的多個場合中，推廣香港法律界的獨立運作情況，及處理仲裁案件的優勢。

香港大律師公會主席杜淦堃（左一）到倫敦支持法律年度開啓儀式，與英格蘭及威爾斯律師會會長Nick Emmerson（中）交流，同場有香港律師會會長湯文龍（右一）。（大律師公會相片）

他們亦向其他與會者介紹本港大律師專業的自我監管機制，能令法律行業獨立地有效運作，繼續沿用亦對香港有利，又如實反映香港的社會狀況。杜淦堃表示，法律執業者之間的對話，由法律的專業角度出發，「十分有建設性」。

大律師公會副主席毛樂禮與澳洲法律協會會長Greg Mclntyre SC合照。（大律師公會相片）

公會向海外推廣未來發展策略

「英格蘭及威爾斯法律年度開啓典禮」歷史悠久，每年九月尾、十月初在倫敦舉行，多個國家或地區的重量級法律團體領袖會親身到場支持，參加者收到邀請才能出席，並會穿上莊嚴的法律黑袍及戴上假髮等，場面盛大。今年有大約37個國家或地區，近70名法律界組織領袖出席，包括規模較大的全球組織，例如國際律師協會（International Bar Association）等。毛樂禮代表公會出席今年典禮；杜淦堃則與多國的法律界領袖見面或共膳。

除了開啓典禮，英聯邦律師協會（簡稱「CLA」），前天（30日）早上率先舉辦一場向世界各地大律師公會領袖的簡介會，介紹該會未來的發展策略。英格蘭及威爾斯律師會與大律師公會，亦於同日下午合辦「法律領袖討論會」，今年主題為「大律師公會及律師會在選舉中的角色」。