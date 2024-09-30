大律師公會足球聯賽鍊贏律師會　連入兩球奪季軍｜政壇諸事町

香港大律師公會足球隊昨天（29日）出戰香港專業團體康體會足球聯賽，與牙醫、 會計師、建築師及律師等對壘。激戰連埸後，公會與香港律師會兩大法律專業團隊在季軍戰中碰頭，公會最終以二比零勝出，勇奪季軍，是自疫情以來首次在這比賽中贏得獎牌。



9月29日，香港大律師公會足球隊出戰香港專業團體康體會足球聯賽，與牙醫、 會計師、建築師及律師等對壘。

專業團體足球賽季軍戰 大律師公會2:0勝律師會

香港專業團體康體會由七大專業團體組成，會員涵蓋本港多個界別， 包括香港大律師公會、香港律師會、牙醫學會、會計師公會、建築師學會、測量師學會及醫學會。除測量師學會今屆沒有派員參賽外，其餘各會的代表隊先與另外五支參賽隊伍各踢一場賽事，計算積分後晉級。

香港大律師公會與香港律師會一同晉身季軍戰對壘，雙方多度攻守互換，氣氛緊張， 大律師公會代表隊其後把握進攻機會突圍而出，兩度射入律師會龍門，最終以二比零勝出，勇奪季軍。公會足球隊表示，大律師與律師日常在處理案件時合作無間，同為市民及香港法律界各施其職，是次在法庭以外磋切球技，賽事「友誼第一」，更加深了兩個法律專業團體間的聯繫及交流。

公會足球隊勝出後互相擁抱，他們指很多大律師文武雙全，公會特設福利及康體常委會，鼓勵會員參與不同體育項目的活動，又指近年公會多支球隊實力提升，例如龍舟隊及羽毛球隊早前分別在本港及國際友誼賽中取得佳績；團隊比賽也可增進不同年資的大律師的傳承。