約41萬港人帶有乙肝病毒　林哲玄：憂減烈酒稅令更多人患肝病

肝臟疾病關注組與醫療衞生界立法會議員林哲玄今（10日）舉行「關注香港肝臟疾病政策發佈會」。癌症策略關注組召集人麥嘉欣表示，根據衛生署資料推估，香港現有約41萬名（佔總人口6.1%）乙型肝炎病毒帶菌者，每16人中便有1名帶菌者，近四成對自身情況並不知情。他指出，若缺乏定期追蹤監測，預料25%乙型肝炎患者可能惡化為肝硬化或肝癌。



對於有消息指政府將會調低烈酒稅，醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，如果措施令烈酒普及化、令市民多飲烈酒，恐怕將來更多人患有脂肪肝、肝硬化、肝癌。



倡增設乙型肝炎確診者定期肝癌監測

麥嘉欣指，肝癌是香港第三大致命癌症，2021年便有1,447人因此喪生。對於政府在2020年公布的《2020-24年香港病毒性肝炎行動計劃》，麥嘉欣指出，內容未包括針對乙型肝炎的普及性篩查計劃，以及為確診者提供定期肝癌監測，期望政府在新一份行動計劃中強化規劃及資源投入。

倡全民檢測乙型肝炎 早跟進的醫療成本較低

針對乙型肝炎篩查及肝癌監察，香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授袁孟峰指出，抽血就可以知道是否乙型肝炎帶菌者，一兩日就有報告。

他希望在香港設全民乙型肝炎測試，舉例指日本已經向年滿40歲以上人士提供免費篩查，每5年可以再篩查，日本感染乙型肝炎人士的比例更遠低於香港。台灣乙型肝炎病發率則與香港相若，但45歲以上人士可以免費篩查一次。

袁孟峰希望設全民乙型肝炎測試。（資料圖片）

他強調肝癌有八成都是因為乙型肝炎引起，而愈早發現就愈容易治療。他表示早跟進的醫療成本大概為1,200美元（約9,360港元），如果不篩查、確診後才處理的醫療成本則高達3.5萬美元（約27.3萬港元）。

林哲玄分享親身經歷，稱1991年作為實習醫生，眼看50多歲的病人嘔血至整個膠袋，就是肝硬化令食道血管曲張的病例。他表示肝癌及肝硬化的人士大概都高於50歲，但部份人不知道自己帶菌，希望推進全民篩查。

肝癌有八成都是因為乙型肝炎引起。（視覺中國）

建議分三階段進行全民篩查

社會企業銀騎士曾與地區組織於柴灣舉辦「乙型肝炎社區篩查活動」，成功招募124名35至78歲的參加者進行乙肝病毒測試，發現10名參加者檢測陽性。銀騎士項目經理黃俊豪表示，若政府分階段為市民推出乙型肝炎篩查計劃，定能發現更多隱性乙肝患者，繼而減輕肝癌對香港市民的威脅。

癌症策略關注組建議，分階段為40歲以上市民進行乙型肝炎測試，首批為40至49歲人士，約為116萬人；其次是50至59歲人士，約為116萬人，最後是60歲以上人士，估算為169萬人。他們亦建議結合《基層醫療健康藍圖》，促進公私營醫療合作，以及加強社區聯繫，深化宣導教育。

至於分階段是否推進力度慢，又為何不優先為老人進行檢查，袁孟峰指出，先為較為年輕的人士檢查，可較早發現是否患有乙型肝炎，對於盡早防止肝硬化、肝癌的整體成效更大。