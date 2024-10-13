澳門特首選舉｜岑浩輝得票率達98.9%當選　得票率為歷屆之冠

澳門第六屆行政長官選舉今日（13日）舉行，唯一候選人、澳門終審法院前院長岑浩輝以394票得票當選，由於只有398名選委到場投票，其得票率為98.9%。投票中出現4張白票，但白票數字較上屆的七票為少。



回顧過去的澳門行政長官選舉，不計算爭取連任，最高得票率的是上屆當選的賀一誠，當時以392票當選，佔選委人數98%。即使計及爭取連任的投票結果，何厚鏵爭取連任時的得票率98.6%，也不及岑的得票率。



398名選委到場投票選出第六任澳門特首（廖雁雄攝）

多名到場投票選委均稱對岑浩輝有信心。現場所見全國政協副主席兼前特首何厚鏵，前特首崔世安、何猶龍、梁安琪等均有到場投票。

時任澳門特首何厚鏵。（澳門政府新聞局）

六屆行政長官選舉僅一次出現競爭

澳門六屆的行政長官選舉，僅得一次出現競爭。首屆行政長官選舉中，澳門特區籌委會按參選人報名時間先後排序，確定區宗傑、劉球、梁排康、何厚鏵、梁四超5人符合參選資格。

由200名澳門永久性居民組成的澳門特別行政區第一屆政府推選委員會，對5名符合資格的參選人，以無記名投票方式選舉產生澳門特區第一任行政長官人選候選人。何厚鏵獲125票，區宗傑獲65票，劉球和梁四超各獲2票，梁排康為0票。因何厚鏵、區宗傑獲得20票以上提名，而其他3人所獲提名票不足20張，何和區成爲澳門第一任行政長官的候選人。

1999年5月15日，199名委員全數出席選舉首任行政長官人選的選舉委員會第三次全體會議。在無記名投票中，何厚鏵獲163票，區宗傑獲34票，另有2票棄權，故何厚鏵當選。

當時何厚鏵本屬推委會，他於參選行政長官選舉後辭去推委會職務，故本身200人組成的推委會，最後由199名委員選出首任行政長官。

澳門旅遊塔

第二屆行政長官由300名選委投票選出

及後，為選出第二屆行政長官，澳門制定《行政長官選舉法》，規定設立行政長官選舉管理委員會依法履行各種職責及權限。

《行政長官選舉法》亦規範2個選舉工作，包括行政長官選舉委員會委員的選舉，以及行政長官選舉。行政長官選舉委員會是澳門《基本法》附件一所指，具廣泛代表性的選舉委員會，由300名人組成，目的是為特區選出新一任的行政長官，選舉委員會組成後，便就會展開行政長官的選舉工作。

2004年何厚鏵爭取連任行政長官，獲297名選委提名，佔總人數99%。及後8月29日在以澳門旅遊塔舉行選舉，何厚鏵以296票成功連任，佔選委人數約98.6%。

崔世安。（新華社）

崔世安任內澳門政制出現變化 選委增至400人

第三屆澳門行政長官選舉，同樣由300名選委投票選出。2009年崔世安參選第三屆行政長官選舉，當時獲286名選委提名，佔總人數約95%；及後以282票當選，佔選委人數94%。

不過，他任內澳門政制出現變化。全國人民代表大會常務委員會於2012年6月30日批准《〈中華人民共和國澳門特別行政區基本法〉附件一澳門特別行政區行政長官的產生辦法修正案》，從而完成了修改《澳門基本法》附件一的法定程序。

及後，澳門修改《行政長官選舉法》，當中包括選舉委員會由原來300人組成，增加至共400人組成，以擴大選委會的代表性；提高行政長官候選人提名門檻，由50名選委增加至66人等。

2014年崔世安爭取連任行政長官，獲331名選委提名參選，佔選委總人數逾82%；以380票當選，佔選委人數的95%。

賀一誠（澳門新聞局）

對比各人首次參選 賀一誠當選率最高

至於上屆澳門行政長官選舉，賀一誠獲379名選委提名參選特首，佔全數400人選委的92%。他最終以392票當選，佔選委人數的98%，另有7票為空白票、1票為廢票。

對比首次參選行政長官，並同樣只得一名候選人的崔世安及賀一誠，賀一誠當選率為高，達98%。不過，賀一誠亦是澳門至今唯一無爭取連任的行政長官。