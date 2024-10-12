施政報告2024｜議員促為青年置業推多元選擇　儲蓄計劃可增確定性

政府下周三將發表新一份《施政報告》，工聯會早前建議推出「青年未來置業儲蓄計劃」，協助21-40歲年青人儲首期，月供4240元，供8年便可儲得首期及獲得優先選樓權。



工聯會立法會議員郭偉强今日（12日）在電台節目表示，建議的置業儲蓄計劃可及早讓青年知道何時「上到車」，現時資助出售房屋都是「大抽獎」，不確定性很嚴重，亦不一定是最有需要的人抽中，認為對公共資源運用並非有太大成效。他續稱，現時有年輕人被迫「躺平」，皆因公屋申請有入息限制，而購買私樓又遙遙無期，若年輕人有居住地方，相信可推動生育。



工聯會議員郭偉强。（歐嘉樂攝）

被問及為「青年未來置業儲蓄計劃」專設房屋單位供應，會否難提供足夠名額。郭偉强表示要小心處理，但稱實驗計劃只是每年600個單位，如受歡迎亦令青年多個希望，又認為政府與私人發展商有合作空間。

梁文廣（陳葦慈攝）

梁文廣促為青年置業推出多元選擇

出席同一節目的立法會議員梁文廣表示，每一次抽居屋都會出現超額認購，既然未來公屋興建單位較預期多，可考慮調整出租公屋與出售資助房屋比例，增加資助房屋的比例給有需要的群體。

梁文廣稱，協助青年儲蓄置業都只是青年政策一部分，青年都希望有獨立生活空間，認為青年宿舍都是另一條路，望政府提供多元化選擇。他又舉例指，如青年選擇購買私樓，政府都可研究如何提供協助，例如考慮提供稅務優惠等。

民建聯林琳。（歐嘉樂攝）

屢次抽不到居屋 應先檢視是否有真正需要

被問及如政府推出居屋改制措施，修改抽籤機制，給予屢抽不中的申請者更大揀樓機會，有關建議是否可取。民建聯立法會議員林琳表示，青年宿舍都有人申請，但最終面試時無出現，認為屢次抽不到申請居屋資格，應就個案檢視，避免全部人18歲均開始申請居屋，出現「唔好執輸」的情況。