張炳良籲為反修例未被起訴被捕者劃線　梁振英：應由律政司決定

前運輸及房屋局局長、教大公共行政學講座教授及顧問張炳良早前接受報章訪問，建議，反修例運動仍有逾6000名被捕者未被起訴，若證據不足，可以公布不再處理，稱並非特赦，而是為事件劃一條線。全國政協副主席梁振英今日（12日）接受電視訪問時表示，不應在政治上劃一條線，並指「呢個人喺條線嘅呢邊，嗰個人喺條線嘅另一邊，呢個唔係法治嘅做法」，劃線應該由律政司決定。



梁振英：「佔中」到「黑暴」 政府在寬嚴問題上拿捏得度

張炳良早前在《明報》專訪指，如他是政府會鼓勵某些團體集會：「遊行集會名義上是無問題，，你要證明集會仍然得，建制派都可以集會，五一工聯會都可以遊行。」張又建議，反修例運動仍有逾6000名被捕者未被起訴，若證據不足，可以公布不再處理，稱並非特赦，而是為事件劃一條線。

對於「劃線」問題，梁振英表示應由律政司決定。他指出，不應在政治上劃一條線，並指「呢個人喺條線嘅呢邊，嗰個人喺條線嘅另一邊，呢個唔係法治嘅做法」。他續稱，「佔中」事件到發生「黑暴」事件，政府在寬嚴問題上，總括而言仍拿捏得有度。

面對外國制裁，梁振英表示要積極解說。

梁振英：大部分美國及西方國家的人「裝睡」 香港要將其「叫醒」

對於外國屢次制裁香港。梁振英表示，要積極向外國解說香港優勢，指大部分在美國及西方國家的人是「裝睡」，其實可以「叫醒」，故解說工作要不斷做，面對尖銳問題香港亦要「接招」，可以心平氣和講道理。

梁振英指，香港應助力國家改革（歐嘉樂攝）

香港應主動協助國家改革

此外，梁振英指「香港應舉手、請纓、向國家報到」指可以助力國家改革，就算改革內容沒有「港澳」二字，香港都可以提供協助。他認為香港參與改革，可為香港未來數十年發展，以及為香港下一代打造更好的事業發展機會，以及提供非常大的動力。他強調，這是最積極、最「王道」的做法。