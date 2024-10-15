香港動植物公園９猴亡｜李家超促圍堵問題　盡快毒理分析對症下藥

香港動植物公園前日（13日）有8隻猴子死亡，昨日（14日）一隻白面僧面猴離世，增至9死，另外有一隻白臀長尾猴正接受觀察。行政長官李家超今日（15日）表示，最重要先圍堵問題、防止擴大，且繼續監控、做好防禦工作，盡早透過毒理分析得出死因，對症下藥，文體旅局局長楊潤雄已召開跨部門會議處理事件。



10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

李家超促盡早解剖和毒理分析 圍堵問題防止擴大

李家超出席行政會議前，被問到近期動植物公園猴子死亡事件的應對措施，他表示現時有三項重點工作需要推行。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

第一，要圍堵問題，防止擴大，目前哺乳類動物園區已經封閉清潔消毒；第二，適當管控，繼續監察，做好防禦工作，有關員工要穿著適當保護裝備及衣服。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

第三，盡早做解剖和毒理分析，得出死因。李家超透露，已有專家開展相關工作，期望盡早知道死亡原因後對症下藥。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

文體旅局召開緊急跨部門會議

李家超指，文體旅局局長楊潤雄會積極統籌指揮處理事件，有任何消息會盡早公佈。昨日楊潤雄召開緊急跨部門會議，聽取康樂及文化事務署、漁農自然護理署及衞生署報告最新情況，並討論下一步工作。

香港動植物公園8隻猴子一日內死亡，公園關閉哺乳類動物區以待調查原因，遊人只能遙望猴子。（馬耀文攝）

香港動植物公園前日有8隻猴子死亡後，已即時加強監察所有動物情況。公園內的哺乳類動物區昨日起暫時關閉，涉事籠舍已消毒清潔。政府指審慎起見，員工會穿著合適的保護裝備工作，並密切留意身體狀況，人員現時健康正常。會議亦討論不同的發展情況及處理方案，各相關部門會加快解剖及毒理化驗，盡早確定死因。

香港動植物公園8隻不同品種的猴子一日內死亡，原因待查。哺乳類動物區14日起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

死亡棉頂狨猴屬於極危物種

動植物公園死亡猴子包括1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及4隻白面僧面猴，另有1隻白臀長尾猴正接受觀察。其中棉頂狨猴屬於極危物種，主要分佈在哥斯達黎加至哥倫比亞西北部。至於白臀長尾猴、松鼠猴及白面僧面猴，則分別主要分佈於非洲中部及東部、南美洲、巴西和委內瑞拉等多國，均屬無危物種。