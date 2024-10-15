施政報告｜封面顏色曝光！12字主題：齊改革同發展、惠民生建未來

行政長官李家超今日（15日）在行政會議開會前見記者，預告明天（16日）發表任內第三份施政報告的封面沿用綠色，繼續是12字主題：「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。



10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者，展示2024施政報告封面。（蘇煒然攝）

李家超預告2024施政報告封面沿用綠色。（蘇煒然攝）

施政報告封面沿用綠色 主題：齊改革同發展、惠民生建未來

新一份施政報告沿用綠色封面，李家超解釋代表政策連續性、關聯性，亦代表和諧、活力、繁榮，凸顯香港邁向由治及興，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。

2024施政報告制定了附篇，取代以前沿用兩年的政策措施文件。（蘇煒然攝）

李家超說今次施政報告制定了附篇，取代以前沿用兩年的政策措施文件，附篇會列出不同政策、背景細節，讓大家明白兩者關聯性，不希望附篇被忽略。

2024施政報告的12字主題。（李家超Facebook相片）

李家超表示，施政報告公眾諮詢3個月收到9,500份意見書，都有助判斷政策優次，會通過施政報告理念，與社會一起努力抓緊機遇，齊改革、同發展，必能再創高峰，惠民生建未來。

李家超說新一份施政報告沿用綠色封面，代表政策連續性、關聯性，亦代表和諧、活力、繁榮。（蘇煒然攝）

被問及施政報告的重點與篇幅長短，李家超再次感謝關心，重申明天會宣讀施政報告內容，之後有記者招待會，所有內容明天會揭曉。

對於施政報告的期望，李家超說同改革齊發展是明天發表報告的總結，重申之後會有記者會。

香港動植物公園8隻不同品種的猴子一日內死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

動植物公園9猴亡 李家超：要圍堵問題，防止擴大

香港動植物公園近期有9隻猴子死亡，李家超被問及有何調查結果和應對措施時表示，截至目前為止維持有9隻猴子死亡、1隻正接受觀察，文體旅局已舉行跨部門會議緊急處理事件。他指出，現時有三項工作需要重點推行，第一，要圍堵問題，防止擴大，目前園區已經封閉清潔、消毒；第二，適當管控，繼續監察，做好防禦工作，職員穿適當保護裝備及衣服；第三，盡早分析得出死亡原因，包括解剖和毒理分析。

李家超透露，已有專家開展有關工作，知道死亡原因後對症下藥。他又稱，文體旅局局長會積極統籌指揮，有任何消息會盡早公佈。

國慶黃金周最後一日，不少內地遊客手拖行李從西九龍高鐵站啟程回家，人龍不多，排隊5分鐘可過。（蘇煒然攝）

李家超：黃金周活動及優惠 為市民及旅客帶來喜悅

提到剛過去的國慶黃金周，李家超說訪港旅客都感到幸福和享受，感謝政府同事和組織代表舉辦許多活動。遊客人數與去年黃金周相比增長27%，與5月黃金周相比，增幅達13%，內地旅遊團有1,000多個，80%是過夜客。他形容旅客都稱讚黃金周活動，至於電影院半價優惠，則吸引約19萬人到電影院看戲。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

李家超說康文署轄下的博物館及藝術館當日均免費開放，參觀人數達六萬人次。而餐飲業亦表現不錯，不同商家均表示，黃金周期間遊客、顧客較多，營業額也有所增加。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

他再次感謝政府同事，特別是負責口岸、交通安排、人群管理以及他們組織各種活動的人員，反映政府和社會各界共同努力，確保國慶日度過愉快的時光。

CEPA服務貿易協議的協議二簽署儀式。（財政司司長辦公室）

李家超：CEPA為香港帶來莫大裨益

上周三（9日）港府與國家商務部，簽訂CEPA服務貿易協議的第二份修訂協議，李家超指，CEPA自2003年簽訂以來，開啟了優先進入內地的大門，今次修訂來自不易，商務部牽頭、港澳辦支持，30個部委參與，支持香港發展，感謝有關部委及港澳辦支持，共同成功開創更緊密合作的黃金時期。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

他表示，多個優勢領域可以採取開放措施，讓更多人經過香港進入內地市場，今次簽署協議香港有益處。第一，優秀產業享更多新機遇，電視電影方面，取消進入內地市場的要求，以及香港投資者限制。旅遊方面；經香港進入內地享144小時免簽逗留廣東省，吸引海外遊客來港；金融方面，取消香港金融機構向內地保險公司投資入股時，最近一年總資產不少於20億美元的要求。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

第二，方便香港企業在內地投資發展，新增港資港法、港資港仲裁，香港用好法律爭議解決優勢，協助大灣區建立更好環境。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

第三，吸引國際人才來港進入內地市場，取消服務提供者在港從事實際事務三年的規定，全球的創業家、資金，在港註冊成立公司，都猶如本地公司的待遇，讓香港成為國際公司首選地。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（蘇煒然攝）

他說CEPA生效以來貿易不斷增長，香港累積批出接近25萬份CEPA原產地證書，涉及1,600億港元，涵蓋的關稅優惠約100億元人民幣，160個服務部門中，有153個向香港開放，多個業界表示歡迎，新措施明年實施，政府會做好推廣。