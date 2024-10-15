施政報告2024｜「齊改革」成主題之一　李家超冀抓緊機遇再創高峰

三中全會提出深化改革，港澳辦主任夏寶龍也不止一次公開談及香港改革問題後，行政長官李家超今日（15日）在行政會議開會前展示了明天（16日）宣讀新一份的《施政報告》封面，主題正是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」，意味他將在明天就「香港要改革」作更多的闡釋。



他又稱，今年的《施政報告》沿用綠色封面，代表政策的連續性、關聯性，凸顯香港邁向由治及興。另設附篇，就不同政策背景細節一一列出。至於篇幅到底有多長、明天要用多少時間宣讀？及未來施政重點？他仍大賣關子，稱明天宣讀後還有記者會及連串的訪問作解說。



李家超展示《施政報告》（蘇煒然攝）

2024年施政報告主題「齊改革同發展惠民生建未來」（李家超FB影片截圖）

封面沿用綠色 代表政策連續性、關聯性

李家超表示，今年的《施政報告》繼續沿用綠色封面，代表政策的連續性、關聯性，同時綠色代表和諧、活力、繁榮，凸顯香港邁向由治及興，千帆並舉、迸發實力，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。此外，他表示本次制定《施政報告》附篇，希望取代以前沿用兩年政策措施文件，令附篇與《施政報告》有關聯性，會就不同政策背景細節一一列出，不希望附篇受到忽略。

李家超展示《施政報告》副篇。（蘇煒然攝）

無進一步透露施政報告內容 李家超：明天宣讀就知道

李家超表示，本次的《施政報告》準備時間達3個月，並舉辦了40多場諮詢會，期間亦有走訪社區接觸市民，總共收到9500份意見書，有助判斷政策優次。他相信通過大家一起努力抓緊機遇，齊改革、同發展，必能再創高峰，惠民生、建未來。

及後有記者提問，《施政報告》篇幅多長、甚麼範疇是重中之重。李家超均未有進一步透露，僅回應指本次記者會開場白已經提及《施政報告》主題，明天會在立法會宣讀，之後有不同記者會及訪問，會在明天稍後時間，以及之後日子接受傳媒訪問。他表示，明天宣讀時，大家就知道《施政報告》內容。

李家超展示2024年施政報告封面（李家超Fb）

李家超繫上綠色領呔以示為明天做好準備（李家超FB圖片）

他之後又在社交平台上載影片，再展示明天宣讀的《施政報告》的封面及主題，並繫上日前早已預告的綠色領呔，以示他已為明天做好準備。