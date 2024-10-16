施政報告2024｜「改革」一詞三年飆40倍　記者會開場廿分鐘講改革

中央多次要求香港要改革，行政長官今天（16日）發表的第三份施政報告，都以「齊改革」為主題之一回應改革呼聲，重提自己早於2022年參選特首已強調「變革精神」。《香港01》統計「改革」一詞在今年施政報告出現41次，2022年首份施政報告僅1次，飆升40倍。李家超今年除了將「改革」獨立成章放在施政報告文首，更在記者會廿分鐘開場白大談改革。《香港01》整理李家超的改革理念，一文看清！



10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

上月夏寶龍再提改革要求 本月施政報告「改革」一詞飆40倍

中央近年多次要求香港要改革，夏寶龍上月與李家超會面時，直接表達對特區政府的要求：「以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓。有力推動特區各項工作取得新進展，展現新氣象。」

事隔約一個月，李家超今日早上發表任內第三份施政報告。《香港01》統計「改革」一詞出現41次；去年的施政報告「改革」出現4次；前年的首份施政報告「改革」僅出現1次，今年的「改革」一詞飆升40倍。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜記者會開場廿分鐘 一半時間大談改革理念

同日下午，李家超舉行記者會闡述施政措施。20分鐘的開場白，李家超花了一半時間大談改革理念。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜李家超：體系欠缺就要「由零變有」建立

他說，今年施政報告主題是「齊改革、同發展」，所以改革只有進行時，沒有停止的時候，不斷努力自我求變求進是長遠的過程，制定政策要按照香港實際環境，配合社會大勢、周邊變化、世界大變局，一定要因時制宜、因地制宜，制定政策措施，不能夠天馬行空。

改革係要延續性，無停止嘅，所以改革過程不斷要思考，睇下體系裡面欠缺，但需要建立嘅呢，就要「由零變有」咁建立出嚟，有啲已經存在但有缺失嘅，就要撥亂反正，動手術。 李家超

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜李家超：改革要透過現象看本質

李家超說體系建立後，如果有新問題出現時，可能有瓶頸，可能有短板障礙，一定要想方法突破瓶頸，補短板，清除障礙。他說每個制度都要不斷鞏固、強化、完善、提升、加強，更要持續深化改革。

改革過程一定要通過歷史去睇現實，透過現象看佢嘅本質。任何事情都有前因後果，唔會突然出現。睇問題如果睇片面，好可能睇唔到全貌。 李家超

李家超認為要了解問題的根源，是結構性、週期性、制度或者是個人問題，判斷本質是很重要，「仲有好多時我哋見到徵狀出現，呢個徵狀出現，但根源係咩呢，所以一定要睇前因後果」、「以前嘅歷史愈遠，我哋睇、可能接觸嘅可能更加遠」，判斷問題本質時思考改革，先要掌握「系統觀念」。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜李家超：了解問題要看全局、看長遠、看矛盾

李家超說，每件事的存在是不會單一存在，而是會牽引不同部分。第一，要有全局與局部的關係；第二，是當前與長遠關係；第三，主要與次要矛盾關係的，「呢個係一般性問題，定係特殊問題呢？所以特殊同一般嘅關係都要掌握」；第四，宏觀與微觀關係，既看樹木，更要看森林，即是既看國家大局整體利益，亦要照顧市民生活需要。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜李家超：施政報告係反映我睇到問題

李家超表示任何改革及政策制定，都要考慮上述因素才屬「通盤考慮、照顧嘅嘢亦都係最廣」，今年施政報告目標會因應年代、時期而演變，重提2022年施政報告處於疫情困擾的時期，當年設定的目標是「同舟共濟、共度時艱」，主題為「為市民謀幸福、為香港謀發展」。

施政報告係反映我作為行政長官每一年我睇到當時嘅問題，亦睇到將來問題，而設定我嘅目標主題，逐步去演進嘅。 李家超

李家超說2023年是走出疫情，初步踏上由治及興的時期，政策目標是「社會復常、再現歡笑、推進復蘇、再現就業」，主題為「拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福」；今年是安全獲得保障的時期，要全力出擊由治及興的時期，所以施政目標是「改革求變、千帆並舉、迸發實力的時候」，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

李家超重提自己兩年多前參選特首，已在政綱提出「我們必須有變革精神」。

施政報告2024｜李家超重提2022年參選特首已提出變革

早上宣讀的施政報告，亦將改革放在首章：「改革求變 由治及興」。他先重提自己兩年多前參選特首，已在政綱提出「我們必須有變革精神」、「要進一步革新」，會建立「以結果為目標」的政府，設定績效指標改革政府文化，成立關愛隊加強地區服務，推出「提前上樓計劃」幫助市民縮短公屋、輪候時間，以及協助劏房戶初中生解決跨代貧窮等問題，提出一系列革新措施。

改革理念：破瓶頸、除障礙、固本培元

李家超說要不斷求進、自我革新，「我相信識變、求變、守正創新、靈活應對挑戰和機遇。」針對體系改革，他闡述自己的理念：

體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。 李家超

李家超說，改革過程中要判斷哪些要由零建立，哪些要動手術撥亂反正，哪些要固本培元。改革時要注重系統觀念，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係。可借鏡其他地方的成功經驗，但他說因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄。改革方案要因時制宜，因地制宜。

李家超十月一日在國慶酒會致辭時已提出「破瓶頸、補短板、除障礙，固本培元」。（蘇煒然攝）

施政報告2024｜文中改革理念 李家超上月見夏寶龍後曾談及

翻查資料，港澳辦主任夏寶龍9月20日會見李家超時提及改革後，9月24日李家超出席行政會議前見記者，已提及其改革理念，必須因時制宜、因地制宜，判斷什麼改革需要「由零做起」，什麼要固本培元、鞏固和提升，絕不能為改革而改革，失去原有的成功元素。

李家超10月1日在國慶酒會致辭時，又提出「破瓶頸、補短板、除障礙，同時固本培元，鞏固和提升香港優勢，積極開拓新發展領域」的理念。

改革只有進行時，沒有完結時。 李家超

李家超之後再列舉一堆上任後已推出的措施，包括關愛隊、增加2個政策局，說明改革只有進行時，沒有完結時。今年《施政報告》進一步深化改革，發掘新增長點，例如建立國際黃金交易市場；大力推動航運高增值部分的海運服務業發展，建設大宗商品交易圈，建立國際認可金屬倉庫；制訂「河套港深創科園區發展綱領」，開關政策和制度創新試驗田；成立工作組發展低空經濟等。

10月16日晚上，李家超出席《施政報告》電視論壇。（夏家朗攝）

求變的同時，提防「興一利亦生一弊」的可能，牢記改革的必要，亦謹記不是為改而改，不能破壞原好的成功基因元素。 行政長官李家超

施政報告2024︱李家超結語：改革非為改而改

李家超亦在結語表示，上任以來提出各種措施推行改革，改變政府文化，為建設每天進步的香港而奮鬥，為市民有更好的住房、更好的教育、更好的生活而努力，提到自己「經常反思、聽取意見，確保施政方向正確，措施有效。」

10月16日晚上，李家超出席《施政報告》電視論壇。（夏家朗攝）

他說今年《施政報告》加深上任以來的改革，推出措施發展經濟、改善民生，除照顧市民現時的需要，亦規劃願景和長遠目標，建立更美好的將來。他說地緣政治複雜，中美關係不確定，香港面對外部政治力量衝擊，但香港的機遇大於挑戰。而世界經濟重心東移，李家超說投資因平衡地緣風險亦傾向東移，但香港有安全和穩定的投資環境，位處亞洲心臟，同時集中國優勢和國際優勢於一身。