施政報告｜李家超：改革要走出舒適圈　處理劏房渉既得利益再分配

政府本周三公佈新一份《施政報告》，續講解各項措施。特首李家超今日（19日）在電台節目表示，《施政報告》提出的改革有急切性，但改革不能一刀切，要顧及系統關係，又指香港陸續面對新問題要改革應對，亦要居安思危。他承認改革有壓力，改革一定令很多人從comfort zone（舒適圈）走出來，最大挑戰是令部分人要損失既得利益，舉例指劏房持續多年，本次處理劏房問題就涉及利益再分配。他直言很難，但社會有共識要處理，政府亦務實聽取意見及推出簡樸房制度。



本港不少劏房戶居於不適切居所。（社協提供）

李家超：社會整體利益必然凌駕個人利益

被問及利益固化藩籬是否仍存在，李家超回應指，推行措施令某方損失利益，繼而有阻力很正常，但要思考如何消除阻力，指社會整體利益一定凌駕個人利益，大家可就問題再討論，強調辨異生智亦必須求同存異。他指，最終要以社會最大公因數為目標，明白之後都有人會不滿意及作出批評，但沒有辦法。

此外，李家超強調共同責任，表示「最幫到自己都是自我革新」，如果每人都貢獻香港，750萬人的乘數效應會很大。他又稱，有人批評政府的意見都放入《施政報告》，直言「真係唔好就改」，又希望社會批評後可以給予建議。

李家超又稱，港澳辦主任夏寶龍關心香港，甚至打動他的心，譬如愛國愛港不是放在心，而是要化為實際行動，李相信市民都會認同。

楊潤雄被多次問及何時公佈《文藝創意產業發展藍圖》（梁鵬威攝）

點名文體旅局未完成指標？ 李家超：與去年標準一樣

《施政報告》中，提及《文藝創意產業發展藍圖》未如期公佈，更點名文化體育及旅遊局盡快完成。李家超今日在節目中解釋，去年《施政報告》有4至5項指標延遲，而訂立指標要確保承諾做到，但都會考慮因何事而出現時間誤差，譬如如果因為聽到好的意見，想事情做得更好，或者有新元素出現，想結果更符合現實等。他指，其實去年都有列明指標延遲的理由，都有提及希望盡量完成指標，兩年的標準一樣，「上年係咁、今年係咁」。

對於本次《施政報告》再成立4個委員會和3個工作組，李家超表示延續他任內第一份《施政報告》中提及的提升治理水平。其中發展旅遊熱點工作組指派政務司副司長卓永興統籌，李家超在電台節目中解釋指，文體旅局屬新成立的政策局，人手與其他政策局差不多，工作量很大；工作組成立的理念亦希望聽到民間建議，亦要凝聚政府內部和社會力量，屬於新範疇，故需要統籌，亦表示工作組與文體旅局是相輔相成。

10月16日，李家超出席《施政報告》記者會。（盧翊銘攝）

先爭取恢復深圳一簽多行 日後逐步擴展

《施政報告》提出爭取恢復深圳一簽多行。被問及內地省市會否憂慮市民不留在本地消費，李家超指，雙向交流才有乘數效應，雙向往來有優勢互補，表示政府阻止不了雙向流動。他續稱，深圳與香港距離最近，會先爭取恢復深圳一簽多行，日後都希望逐步擴展到其城市。

至於發展低空經濟，李家超指香港高樓密集，但並非沒有空間，指相關法例未全面發展，同時要確保安全性。他又稱，日後可考慮將低空經濟應用於物流、大廈檢查等，亦希望與深圳互聯互通，但都要確保法例許可。

施政報告提出打造「留學香港」品牌。（資料圖片）

一帶一路國家認為留學香港有吸引力

打造「留學香港」品牌方面，李家超指留部份外國留學及教育產業成功，但其實質素可能與香港差不多，惟推廣、營造力較香港好。他指不少一帶一路國家覺得留學香港很吸引，有外國總領事表示有興趣。

不過，相較之下，香港留學或面對高生活成本問題。李家超指，香港有活力、多元文化、自由方便，形容「鍾意一個女仔，可能因為靚、可能因為嫺淑、可能因為學識」，香港亦有其吸引之處。