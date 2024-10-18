施政報告｜盧寵茂：醫療費非「廚師發辦」　可收天價但病人應知情

《施政報告》提出探討為私營醫療收費透明度，身兼行會成員的自由黨立法會議員張宇人表示，限制私家醫生收費有困難，「治標」只能長遠有很多私家醫生，市場需要競爭時，價錢才會回落。醫務衞生局局長盧寵茂回應指，醫療改革並非限制收費，稱醫院可收「天價」，但病人要事前知道價格才合理。他形容病人到醫院猶如到日本餐廳點omakase（廚師發辦），應該是有定價。不過，現時有情況是醫生決定檢查、治療，事後病人才知道價格。



他形容病人到醫院猶如到日本餐廳點omakase（廚師發辦）（立法會直播截圖）

張宇人：公院唔係死人冧樓都見唔到醫生

醫務衞生局今日（18日）到立法會衞生事務委員會就《施政報告》作簡報。會議上，張宇人讚揚盧寵茂有膽色推行改革，長遠而言認為需要有很多私家醫生競爭，醫療服務價錢才會回落。他又指，病人到公營醫院診症時，「唔係死人冧樓就見唔到醫生，特別係專科」，促為公營醫院工作的醫生提供更大稅務優惠，吸引私家醫生抽時間到公營醫院服務。

盧寵茂回應指，絕對明白香港是自由社會，構思並非干預定價，但全港醫療質素應達到統一標準。他直言，本次醫療改革並非限制收費，只是提出收費要透明，指醫生可以定價甚至定出「天價」，但病人必須事前知道才合理。他續稱，部分醫院並非做完全部醫療服務才看到單據，病人到醫院猶如到日本餐廳點omakase（廚師發辦），應該是有定價，惟現時病人到醫院後，由醫生決定做甚麼檢查及治療，「到時先知道食幾多」。

盧寵茂稱任何有助改善醫療服務的建議皆可考慮（政府新聞處圖片）

至於以減稅吸引醫生到公營醫院，盧寵茂表示，減稅即使用更多公帑，指直接加人工都有同樣意義，任何措施旨在改善醫療服務都可考慮。

藥物與內地同一機制採購？ 盧寵茂：在一國兩制下有顧慮

A4聯盟九龍中立法會議員楊永杰問及，急症室使用非緊急服務會否加價，促政府以聖母醫院作試點，研究加強夜間普通科門診服務。他又建議，研究下一階段藥物與內地使用集中採購機制，及在黃大仙興建有急症服務的醫院。

盧寵茂回應指，醫療資源必須檢討，但並非全部加價，只是希望可善用資源，醫療改革就是避免過度使用、誤用、濫用，會小心檢討作出調整，料最終有加有減，誤用濫用服務金額會調高，例如考慮針對性補貼長期病患、經濟有困難的病人。

對於藥物與內地以同一機制採購，盧寵茂指在「一國兩制」下有很大顧慮，皆因兩地藥物審批註冊、營銷不同，加入內地註冊制度，對關稅、自身藥物評審等都可能有影響，並非「咁簡單話嗰到有平嘅（藥），我哋買過嚟就得」。他續稱，現時兩地藥物與香港就算一樣，各方面都不符合香港使用條件，反而自身要思考如何減低採購及銷售價錢。

不會因籌設第三間醫學院 就即時推進建黃大仙醫院

對於北部都會區建新一間醫學院。盧寵茂稱，建設醫學院並不簡單，中大醫學院由討論到開辦都有10年以上，醫護需要培訓6年再1年實習，加上6年的專科培訓，「如果議員心諗加一間醫學院即時有好多醫護人員，去開黃大仙醫院呢，純粹靠醫學院要等十幾年先有第一批專科醫生」，故黃大仙建醫院是另一個考慮，並非因為有第三間醫學院就即時推進。

施政報告提出增加白內障手術數量。(資料圖片)

盧寵茂：增加白內障手術量並不簡單

對於《施政報告》提出增加白內障手術量。A4聯盟立法會議員林素蔚質疑，如醫生人數沒有增加，程序該如何壓縮。

盧寵茂承認眼科服務是公營醫院的痛點，並明白市民有很多不滿的地方，現時白內障手術可能要排期兩年，稱「眼睛是靈魂之窗」，希望幫到市民。他續稱，明白提升20%的手術量並不簡單，但認為手術流程可以優化，亦會考慮增加人手。

盧寵茂又稱，雖然醫院不是工廠，但某些手術可以用流水作業模式處理，希望建立高通量白內障手術中心提升效率。醫管局行政總裁高拔昇補充指，過去一段時間都嘗試檢視白內障手術流程，發現集中專門手術節數就會更快；過去透過聘請非本地培訓醫生，都可以增加人手。

醫管局轄下公立醫院接連發生設施事故

醫療設施事故頻生 盧寵茂：收到檢討報告 盡快有決定

實政圓桌立法會議員田北辰指，近期有多宗涉及公立醫院運作及設施的事件，詢問醫管局會如何就醫院確保病人安全展開深化改革，尤其是醫院權責不清方面，可否透露檢討進度。

盧寵茂表示，醫管局一向重視病人安全，香港其實醫療質量高，整體醫療事故數字比英國、美國相對低，但醫管局不會滿足已有成果，會就醫院考核及權責分工等檢視機制，並就總體運作制定風險管理程序指引。今年7月已成立公立醫院系統管理檢討委員會，委員會於10月初提交的報告有超過30項建議，正積極研究，相信檢討很快有決定。