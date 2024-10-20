會否見民主派顯包容？李家超：每日好多人想見我　包容亦非靠集會

施政報告提出建立關愛共融社會，行政長官李家超被問到會否與民主派有更多交流，向外界顯示政府包容，他說每日有很多人想見特首，「750萬市民都想講啲嘢畀我聽，我要選擇我嘅時間要點用」，並非做某件事才算包容，「大家用不同方法將自己嘅聲音等人知」，又認為包容亦不是靠集會，「呢啲好狹隘」，強調要平衡社會利益。



對於前運房局局長張炳良建議「經濟大辯論」令社會更齊心發展，李家超說任何人都可以辯論，「辯論完之後你有咩結論，話畀我聽」，形容政府要做實事「唔係憑把口」，要用結果去爭取信任。



民主黨早前約見政務司司長陳國基提施政報告倡議，但稱對方以事忙為由拒絕。(周令知攝)

民主黨早前約見政務司司長陳國基提施政報告倡議，但稱對方以事忙為由拒絕。李家超接受無綫電視節目《講清講楚》錄影訪問時，被問到在符合國安的大前提下，與民主派有更多交流，會否令政府感覺更加包容，他說包容是全面性的。

係所有人都一齊包容，所以有人有意見我哋都會聽，亦都唔係要做某一樣事情先表示包容。 行政長官李家超

李家超接受無綫新聞錄影訪問時，被問到在符合國安的大前提下，與民主派有更多交流，會否令政府感覺更加包容，他說包容是全面性的。（無綫新聞）

他呼籲有意見可以用不同方法讓人知道，政府聽到會分析後才推出政策，以「最大公因數」平衡意見。他又說政府要建立關愛共融社會，任何人的意見都會聆聽，方式亦有很多。

每日都有好多人想見我嘅，我理解嘅，行政長官、750萬市民都好想講啲嘢畀我聽，我都真係要選擇我嘅時間要點用。 行政長官李家超

炳良建議政府鼓勵某些團體集會，證明集會自由仍然存在。(教大FB)

對於張炳良建議政府鼓勵某些團體集會，證明集會自由仍然存在， 李家超被問到此舉可否令外界認為香港社會更包容，他直言「包容唔係靠集會嘅，呢啲係好狹隘嘅」，形容表達意見有很多方法，例如座談會，之後重提「當年我哋真係發生一啲畀人騎劫嘅事情」，故表達意見最重要平衡社會利益，包容共濟下勿影響他人。

包容唔係靠集會嘅，呢啲係好狹隘嘅，表達意見有好多方法，例如你可以安排一個座談會，好多方法，我覺得冇單一方法。 行政長官李家超

張炳良亦建議香港舉行「經濟大辯論」，刺激社會討論再達成共識，不要讓社會覺得官方「想點就點」。李家超被問到「經濟大辯論」可否令社會更齊心，他說施政報告諮詢也收集了9,000多個意見，「任何人都可以辯論，辯論完之後你有咩結論話畀我聽」，特首政策組會研究。

10月16日，李家超出席《施政報告》記者會。（盧翊銘攝）

我就做實事，你有意見你辯論之後講畀我哋聽我哋都會研究。因為我哋默默耕耘，政府要做實事就唔係憑把口，就係用結果去爭取信任。 行政長官李家超

被問到現在的香港是否齊心推動發展，李家超表示永遠都是沒有最好、只有更好，「齊心覺得係進步咗」，重提上任時強調「同」這個字 —— 同為香港開新篇，政府角色是指明方向，然後尋求共識。

李家超競選時提出要「同為香港開新篇」，強調未來施政將「以結果為目標」，帶給市民「會做事、做成事」的政府。（資料圖片）

從我而家兩年多嘅施政，我覺得而家越嚟越喺我呢隻船向同一個方向划艇嘅人多咗。 行政長官李家超

另外，施政報告提到再優化公務員紀律機制，李家超被問到是否對機制有不滿時表示，希望縮短處理有紀律問題公務員的時間，應以正面態度面對改良機制。

如果喺紀律方面可以快啲、力度大啲，就係對公務員公道啲，大部份公務員咁盡忠職守，我哋唔好畀嗰啲惡草，百步之內豈無芳草，嗰啲唔好嘅我哋盡快清除佢。 行政長官李家超

李家超說，簡化處理公務員紀律問題程序，可避免持續消耗咗內部建設精力。（林靄怡攝）

李家超說，簡化處理公務員紀律問題程序，可避免持續消耗咗內部建設精力。至於會否打擊士氣，李家超說香港談程序公義比任何地方都多，「我哋嘅司法覆核相信比任何地方都多，所以我哋係講程序公義，但係我哋更加講結果公義」，故對違反規則、標準的員工，任何公司都一定會處理，否則不公道，影響公司聲譽。