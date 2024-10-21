走塑適應期完丨供應商：顧客較重視餐具性能　正測試防水紙餐盒

首階段管制即棄塑膠餐具新法例、半年適應期今日（21日）結束。發泡膠盒、飲管、攪拌棒、塑膠叉、刀和匙不准銷售、堂食或外賣。到第二階段管制，塑膠餐盒、膠杯和蓋亦不准外賣。當局暫時未有落實時間表。

有環保餐具供應商負責人接受電台訪問指，與適應期初時比較，現時顧客會注重產品的性能多過價錢。他預計實施第二階段管制時、業界對外賣餐盒等替代品的需求將進一步提升、呼籲給予供應商適應期，以免造成供不應求，令生產商承受過大壓力。



環保餐具供應商負責人葉柏麟接受港台訪問時稱，回顧過去半年的適應期，他指購買環保餐具的顧客，一開始會較注重價錢，但因對產品的特性不太了解，購買的產品不符合期望，故現時已較關注餐具的性能。需求方面，葉指適應期開始時，「由0到1」最多訂單，其後生產亦趨穩定，餐具總體價格更下跌1成。他指出、由於運輸費所佔的成本較大，即使餐具價格下跌、消費者亦不會有太大感覺。

過去半年，葉柏麟亦多投放時間在產品設計，他指以前的紙製匙羹的手柄弧度只能方便用家作盛湯用，將手柄弧度改良後，新產品可用於盛飯，「依家都供應（新匙羹）比飯堂」。此外，由於紙碗的纖維不能用於長期裝載熱湯，他將原本的單層碗改良成有塗層的雙層碗，可裝熱湯5至6小時。葉柏麟銷售的亦不只有紙製餐具，坊間一向對木製刀具有所詬病，戲稱「桃木劍」，他亦提供竹刀給予客人，現今亦有扒房採購使用。

首階段適應期今日完結，葉柏麟指近日亦多顧客詢問第二階段需要轉用的產品資訊，他指現今已有大集團或連鎖店舖轉用紙製食物容器、杯、蓋等，但顧客通常利用公司活動試用、測試性能及質素，如合適會有下一步採購行動。

葉柏麟亦預計，新階段來臨後，餐具的銷售量會有提升，但他不希望買家一窩蜂全數轉用新要求的餐具，因會對生產商造成壓力，出現供不應求。