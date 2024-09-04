曾鬧出歡送風波的黃智華學成歸來　新職專責廢物管理｜政壇諸事町

黃大仙前民政專員黃智華去年九月赴京深造，地區人士為他舉辦盛大歡送宴，引起輿論譁然。事隔一年，他學成歸來，近日調派至新職位，出任環境保護署助理署長(廢物管理)。他今次的職位屬平調，職級頂薪點為月薪212,900元。



去年8月24日晚，地區人士為民政專員黃智華設宴，歡送他赴京進修。

黃智華事後致歉 李家超也指規模引起負面觀感

黃智華去年9月赴京深造，離港前，地區人士為他舉辦「赴京深造聯歡晚會」，筵開43席，引起部分人士不滿，認為場面太誇張。加上，適值政府推動完善地區治理，提出地區民政專員兼任區議會主席，並有份監察區議員履職情況，更引發批評。

麥美娟表示，黃智華的工作得到地區人士讚揚，但歡送宴會「可以唔使咁破費」。（余俊亮攝）

事件發酵後，黃智華當時的上司、民政及青年事務局局長麥美娟強調為社會為青年服務是職責所在，社會人士要表達鼓勵和支持，可能一封表揚信就足夠，「真係唔使咁破費，亦都唔好搞到咁大陣仗」。而黃智華也要為事件致歉。

特首李家超當時出席施政報告諮詢會後也主動評論事件，強調晚宴由民間籌辦，認為本意是好的，但其規模引起負面觀感，相信各方面已汲取教訓，建議市民未來可以簡單方法鼓勵官員，如寫信、電郵、見面時拍下膊頭等。他更要求官員分工、互補、配合出席晚宴，以免同一晚宴有多位官員出席，又籲活動團體勿著眼於官員出席人數，強調有出席都是表達感謝和聯繫地區的做法。

梁振英多次批評（歐嘉樂攝）

梁振英：出席人數多 不代表被宴請的官員獲肯定

全國政協副主席梁振英更曾多次發文批評事件，對於有意見認為「多人赴宴反映黃智華獲肯定」，他認為歡送宴出席人數就是官員獲肯定程度的量尺、鬥「冧人堆」、互相攀比正是問題所在，反問：「400人出席等於『受肯定』，100人出席是否要貶職？」

他續追問，當晚出席的400人中，有多少是自己買餐券，有多少是「白食」，直言：「白食的知道歡送的官員的政績嗎？」他又認為，倘沒有人自掏腰包請人「白食」充場面才有400人出席的話，則意味人數多，不代表被宴請的官員獲肯定。

黃智華任環境保護署助理署長（廢物管理）（環保署網頁）

一年轉眼過去，赴京深造的黃智華如今已經學成歸來，調任環境保護署助理署長(廢物管理)。該職位的主要職務和職責包括監督生產者責任計劃、監督廢電器電子產品處理及回收設施(WEEE‧PARK)的運作等。詳情如下：

１.協助籌劃策略、研訂計劃和推行有關廢物管理範疇的政府政策、立法建議和計劃

２. 監督現行生產者責任計劃(涵蓋廢電器電子產品和玻璃飲料容器)的籌劃和推行工作，並為新選定的產品研訂和推行生產者責任計劃

３.監督廢電器電子產品處理及回收設施(WEEE‧PARK)的運作；

4. 監督全港廢紙和廢塑膠收集服務的籌劃及推行工作；

5. 監督逐步管制即棄塑膠產品(包括塑膠購物袋、即棄塑膠餐具、塑膠容器及塑膠包裝)的工作；以及

6. 制訂策略以推廣回收業界和綠色生活方式的可持續發展。