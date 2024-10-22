李家超再點名楊潤雄　讚處理動植物公園猴子死亡應變快、合要求

新一份《施政報告》中，特首李家超撰寫150字點名文化體育及旅遊局局長楊潤雄，要求他盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》，提醒他實踐「以結果為目標」才符合公眾期望。李家超今日（22日）再點名楊潤雄，今次則稱讚楊在處理動植物公園有猴子因感染類鼻疽而集體死亡的事件上應變快，沒有令問題擴散，更指楊潤雄的處理符合不同領域的要求。



李家超指楊潤雄處理猴子感染類鼻疽而死亡的事件上應變快（黃浩謙攝）

李家超讚楊潤雄：應變快、符合要求

動植物公園有猴子集體死亡，至今累計11死，包括2隻本身正接受隔離的松鼠猴。被問及最新的猴子死亡個案是否感染類鼻疽，李家超先稱讚文化體育及旅遊局局長楊潤雄的應變快，第一時間圍堵問題，令問題沒有擴散，採取了適當的監察措施，加快了分析、解刨、化驗，以及第一時間公佈詳情，都符合要求。

香港動植物公園多隻猴子死亡，哺乳類動物區隨即關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（陳浩然攝）

李家超續稱，要繼續做好監察，確保事件有任何新進展，首先要知道原因，例如是否屬於現時公布屬類鼻疽，要確保情況要受到管控，有新消息會公佈，相信文體旅局局長處理事件符合不同領域要求。唯獨沒有回應最新猴子死亡個案是否因感染類鼻疽。

新一份施政報告中，李家超交代去年訂立150個KPIs（關鍵續效指標）進度，其中用上150字點名文化體育及旅遊局局長楊潤雄，要求他盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》，提醒他實踐「以結果為目標」才符合公眾期望。翌日出席立法會答問大會時，他回應經民聯議員吳永嘉有關拓展工業旅遊時，指施政報告提出成立旅遊熱點工作組，目的在加速及輔助，但必須要確保負責的決策局不會忘記責任，強調領導工作組的政務司副司長卓永興只是參與強化統籌。

之後，李家超回應楊永杰有關推廣啟德體育區所在九龍城區消費時，李家超指政務司司長陳國基會負責統籌啟德體育園啟用，又指每局每日都做統籌工作，近日動植物公園有猴子集體死亡事件，文體旅局便負責統籌。他強調：「一個（政策）局本身應負嘅責任」，政府團隊各司其職。

楊潤雄之前被特首點名追交「功課」，今日則在行會前被讚處理動植物公園猴子集體死亡事件（梁鵬威攝）

楊潤雄上周五出席解說施政報告記者會時，也被問及遭特首點名要盡快交《文藝創意產業發展藍圖》時，主動指《藍圖》差不多完成，早前因為藝文界的意見及社會經濟變化，曾作出大規模修改。再被問及被特首遭多次催促時，他表明不覺得被「好多次公開催促」，反問記者「還有甚麼情況下催促我？」認為「大家要實事求是」，又稱昨日的答問大會他也在場，特首只是提出一些工作的點，回應有關旅遊的問題，才以文體旅局作例子，認為不需要想得太遠，要看內容。