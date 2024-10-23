曾偉雄住所失竊｜鄧炳強：爆竊案微升將加強巡邏　加裝閉路電視

警務處前處長曾偉雄住所日前遭爆竊，保安局局長鄧炳強今天（23日）在電台節目表示，今年首8個月的罪案數字上升7.2%，當中爆竊案微升，最主要涉及村屋，警方會增加巡邏，並會加強在罪案黑點安裝閉路電視，重申明年前在全港完成安裝首批2,000部閉路電視，希望之後每年可增加2,000至2,500部。



警務處前處長曾偉雄

鄧炳強表示現時主要靠民間提供閉路電視去破案，但未能確保閉路電視有否壞或者效能如何，故局方認為需要加強安裝閉路電視。他說局方今年起在旺角安裝15部閉路電視，至今整體安裝300多部閉路電視，已經有超過30宗罪案因而破案，包括嚴重罪案和行劫案件，形容效果不錯。

鄧炳強出席電台節目。

對於社會關注的私隱問題，鄧炳強說安裝閉路電視的都是公眾地方，並會以科技確保不會拍攝或牽涉到任何私人地方，而且安裝閉路電視的地方有張貼告示，告之影像處理方法。他又說局方有嚴謹的程序，需要證明要查案件才能夠取出閉路電視片段，保存期一般是30天，除非是有案件要保留閉路電視片段，否則就會自動清除片段。

明年推出公務員指引 協助落實基本法23條

基本法23條生效超過半年，鄧炳強說公務員有積極責任去協助維護國安，然而落實時如何去做，部分公務員不是很理解，故局方希望透過指引和例子，如日常生活中留意的事，令公務員掌握，料明年上半年會推出指引。他又提到八月初向公眾開放的國安展覽廳，原設立一年10萬人次參觀的KPI（績效指標），已於開館兩個月後，即十月已完成。

研香園圍口岸實施「合作查驗一次放行」

保安局早前與深圳商討明年落成的沙頭角口岸重建，初步共識計劃會跨河興建。鄧炳強說，將會採用合作查驗、一次放行；至於蓮塘/香園圍口岸由於面積較大，都是有機會可以嘗試，正跟內地相關部委研討，「心急唔來，我們會爭取盡快的，這是我們本屆政府做事是心急人來的」，會盡快處理。