林健鋒73歲生日　獲盧寵茂親身上陣「啪針」賀壽｜政壇諸事町

立法會今天（23日）舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加。經民聯商界立法會議員林健鋒適逢73歲生日正日，獲本身是醫生的盧寵茂親自上陣為林打針，並祝他生日快樂、身體健康。



10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加。（黃浩謙攝）

75%流感死亡個案為未打疫苗兒童

梁君彥提醒，十月下旬天氣轉涼，隨時會是流感高峰期，現時是接種流感疫苗最好時機。他稱，流感可以引發肺炎和心臟衰竭，呼籲市民不要掉以輕心。

10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加。（黃浩謙攝）

梁君彥又說，2023年至2024年流感疫苗接種率按年增20%，創歷史新高，感到高興之餘，亦要留意6歲以下幼童接種率仍較低，「今年有34個流感死亡，其中7成半是未打流感針的兒童」，呼籲兒童需盡快接種。

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梁君彥亦提醒，若在感染新冠6個月後打新冠疫苗加強針，可減輕併發症和死亡風險，「流感新冠要小心，快點打針最安心」。

10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加。（黃浩謙攝）

打疫苗可促進經濟？ 盧寵茂咁解釋

盧寵茂引述施政報告強調發展經濟的特點，稱有健康先可拼經濟，「失去健康就失去最好財富」。他續指，流感疫苗能有效預防生病，從而減輕醫療系統壓力，促進經濟，「如果很多人返唔到工，就會損失經濟力量」。

10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加。（黃浩謙攝）

他續介紹流感疫苗是新針新藥，經小圍研究針對變種流感病毒才推出，政府亦會持續改善接種方案，「任何政策鼓勵到市民打疫苗，都會做」，亦希望市民支持公共衛生。

10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加，圖左為林健鋒。（黃浩謙攝）

10月23日，立法會舉辦接種流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，主席梁君彥、醫務衞生局局長盧寵茂率領30多名立法會議員參加，圖左為林健鋒。（黃浩謙攝）

今日亦是林健鋒議員的73歲生日，盧寵茂「親上陣」為林「打針」，並祝福他生日快樂、身體健康。