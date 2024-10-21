流感｜逾1800學校參加疫苗外展計劃　380間逾7.7萬學生已打首針

季節性流感疫苗接種計劃已於9月26日展開，政府今日（21日）呼籲所有市民適時接種，特別是包括學童在內的優先組別人士。 截至周日（20日），在參與疫苗外展計劃的學校中，有380間學校的逾77,800名學生已完成第一劑疫苗接種。



衞生署衞生防護中心表示，今年暫錄得34宗兒童流感相關的嚴重併發症或死亡個案。（資料圖片）

今年錄34宗嚴重或死亡個案 75%未打針

衞生防護中心發言人稱，截至周日的監測數據顯示，今年共錄得34宗兒童流感相關的嚴重併發症或死亡個案，與2019年新冠疫情前的41宗個案相若。在該34宗個案中，約75%即25人並未接種流感疫苗，說明接種的重要性。

衞生署指出， 截至周日為止，全港約80%約870間幼稚園和幼兒中心、93%即約620間小學，以及79%即約400間中學，已參與季節性流感疫苗學校外展計劃。截至周日，當中380間完成首劑接種。署方亦已逐一接觸未參與計劃的學校，以了解他們的困難，並提供所需協助。

學童示範接種噴鼻式流感疫苗。（受訪者提供）

逾250幼園及幼兒中心提供噴鼻式

為提高學童的疫苗覆蓋率，外展計劃於今年實施特別安排，為幼稚園和幼兒中心提供更具彈性的疫苗選擇，學校可於同一或不同的外展活動中，同時選用注射式滅活和減活流感疫苗（即噴鼻式疫苗）。已參與外展計劃的幼稚園和幼兒中心，約246間將提供噴鼻式，10間同時提供注射式。

此外，作為先導計劃，噴鼻式感疫苗亦會提供予早前表示意願的中小學。目前有2間小學、4間中學參與先導計劃。衞生署會繼續留意情況，並適時檢討安排。