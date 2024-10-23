李家超無暇陪妻子：她畫自己的畫 我做自己的工作 能不內疚嗎？
撰文：鄭寶生
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特首李家超在一個訪問中表示，對於陪伴家人時間有限感到很內疚，未能盡關心家人健康的責任，又指他在禮賓府並非在書房工作，而是到太太工作或看電視的地方陪着她，「她看她的電視，她看她的書，她畫自己的畫，我做自己的工作，能不內疚嗎？」
李家超接受中通社專訪，談到家人和工作、「新質生產力」、人才和文化等議題。他說就算禮賓府有完善的書房，他也不在書房工作，而是在太太工作或看電視的地方陪着她，「她看她的電視，她看她的書，她畫自己的畫，我做自己的工作，能不內疚嗎？」李家超說，工作「忘我」是有限制的，不能「忘他人」，指18萬公務員有責任和承擔，不能要求所有人都「忘我」，並相信公務員都是抱着服務社會的心。
談新質生產力 要用產業來驗證
對於「新質生產力」，李家超認為不單止是創科，亦包括思想創新、系統創新，而「質」除了高質素，亦要看效果和效益，又指要用產業來驗證「新質生產力」的成果。
李家超又指，《施政報告》提出設立100億元「創科產業引導基金」，理念針對創科生態圈，帶動市場投資，「要有勇氣做，成功率未必高，但回報率很高」。
人才不分國籍 愈多愈好
人才方面，李家超說「高才通」帶給香港每年收益 GDP（本地生產總值）的1.2%。他強調吸納人才愈多愈好，不會嫌多，和國籍沒有關係，目前持有外國護照的來港人才接近5萬人。李家超希望人才永遠留下，落地生根，所以在就業、教育、房屋等方面提供配對和協助。
文化產業化 有收益就能做大
李家超亦談到文化，他說博物館將會增加至超過20間，而北部都會區亦會帶來更多文化空間。他強調資金推動文化發展的重要性，指政府資金支持下舉辦香港演藝博覽，亦成立基金資助文化盛事，扶持中小型藝團。
李家超說，香港要以產業化和人才化，推廣中華文化，所以成立了文創產業發展處，舉例指歌劇產業化後就有收益，繼而推動創作，讓市場變大。
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