李家超無暇陪妻子：她畫自己的畫　我做自己的工作　能不內疚嗎？

特首李家超在一個訪問中表示，對於陪伴家人時間有限感到很內疚，未能盡關心家人健康的責任，又指他在禮賓府並非在書房工作，而是到太太工作或看電視的地方陪着她，「她看她的電視，她看她的書，她畫自己的畫，我做自己的工作，能不內疚嗎？」



李家超（右）及夫人李林麗嬋（中）7月8日在四川展開訪問行程，到訪中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，製作大熊貓飼料。（政府新聞處圖片）

李家超接受中通社專訪，談到家人和工作、「新質生產力」、人才和文化等議題。他說就算禮賓府有完善的書房，他也不在書房工作，而是在太太工作或看電視的地方陪着她，「她看她的電視，她看她的書，她畫自己的畫，我做自己的工作，能不內疚嗎？」李家超說，工作「忘我」是有限制的，不能「忘他人」，指18萬公務員有責任和承擔，不能要求所有人都「忘我」，並相信公務員都是抱着服務社會的心。

行政長官李家超。（資料圖片/黃浩謙攝）

談新質生產力 要用產業來驗證

對於「新質生產力」，李家超認為不單止是創科，亦包括思想創新、系統創新，而「質」除了高質素，亦要看效果和效益，又指要用產業來驗證「新質生產力」的成果。

李家超又指，《施政報告》提出設立100億元「創科產業引導基金」，理念針對創科生態圈，帶動市場投資，「要有勇氣做，成功率未必高，但回報率很高」。

人才不分國籍 愈多愈好

人才方面，李家超說「高才通」帶給香港每年收益 GDP（本地生產總值）的1.2%。他強調吸納人才愈多愈好，不會嫌多，和國籍沒有關係，目前持有外國護照的來港人才接近5萬人。李家超希望人才永遠留下，落地生根，所以在就業、教育、房屋等方面提供配對和協助。

李家超表示，香港要以產業化和人才化，推廣中華文化。

文化產業化 有收益就能做大

李家超亦談到文化，他說博物館將會增加至超過20間，而北部都會區亦會帶來更多文化空間。他強調資金推動文化發展的重要性，指政府資金支持下舉辦香港演藝博覽，亦成立基金資助文化盛事，扶持中小型藝團。

李家超說，香港要以產業化和人才化，推廣中華文化，所以成立了文創產業發展處，舉例指歌劇產業化後就有收益，繼而推動創作，讓市場變大。