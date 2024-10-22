回應01黑的劏客報道　李家超：至今四司機濫收車資、拒載被扣10分

的士違例記分制實施一個月，《香港01》日前報道十一黃金周西貢東「黑的」仍然「劏客」，照錶加1000元。行政長官李家超今日（22日）出席行會前回應報道，透露至今有4名司機涉濫收車資、拒載，共扣10分，政府會嚴打並不斷公布結果，以收阻嚇作用。他重申政府積極研究的士車廂安裝車CAM，會盡快研究及提出建議，相信「黑的」只是少數。



01直擊黃金周西貢現天價的士照錶加$1000

的士違例記分制實施後，「黑的」仍然猖獗。《香港01》日前報道十一黃金周西貢東壩「黑的」趁巡邏警員離開後「劏客」，「最低消費」為每位按錶加100元，司機確定每轉至少賺500元才讓旅客上車。有內地旅客感到驚訝，「沒有想到這麼古早的交易方法(講價搭的士)，這是在香港？」；也有司機將「劏客」合理化，直言：「你要不走下去！」

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

李家超：政府嚴打的士違例 不斷公布記分個案收阻嚇作用

李家超被問到如何杜絕「黑的」，以免令機制失效或者變「冇牙老虎」，他說政府已引進的士違例記分制，任何的士司機如違反新法例，當扣滿15分會停牌3個月，再犯停牌6個月，法例上月已生效，相信違例行為出現，政府會嚴打並不斷公布結果，相信會有阻嚇作用。

李家超透露至今有4名的士司機違例被記10分，包括濫收車資及拒載。（資料圖片/夏家朗攝）

李家超：至今四司機濫收車資、拒載扣10分

李家超透露至今有4名的士司機違例被記10分，包括濫收車資及拒載，在執法部門打擊之下，歡迎任何受不合適對待的乘客，向政府舉報。他續指，政府會在口岸或的士需求大的地方，派發更多資料給乘客，包括的士收費情況及舉報電話等。至於會否於旅遊熱點開拓更多公共交通，運流局會監察情況，政府希望平衡整體需要。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

運流局盡快完成的士車廂裝CAM研究

他重申政府積極研究的士車廂安裝車CAM，運流局會盡快完成研究提建議，又提到政府將有各方面的新政策，包括的士車隊明年年頭或年中推出，已批出5個牌照，相信業界想有良好管理和提供優質的的士服務，政府亦會推出優惠鼓勵做好管理，相信問題會改善，如果有違反規則行為一定採取法律行動跟進。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

李家超料「黑的」屬少數害群之馬

李家超相信「黑的」問題屬業界少數害群之馬所致，絕大部分司機都會做好服務，特別在車隊制下，相信管理會提升。