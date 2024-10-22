李家超行會前再講改革　推第二階段「走塑」視乎是否有足夠代替品

行政長官李家超今天（22日）出席行政會議前見記者，再次主動講今年施政報告的理念，指上周三發表了新一份施政報告，提到香港處於關鍵轉型期，政府要指明方向，指出問題。他指改革是為了結果的提升，要認清立甚麼破甚麼，改革是特區責任亦是社會要參與和推進，社會認同改革需要，展現識變精神，例如很多企業申請資助，設立智能生產線，提升競爭力。



他重申，改革不能為改而改，必須先認清問題拿捏得當。他重申，今次施政報告的主題「齊改革同發展 惠民生建未來」，而社會對他提出為逐步取締劏房而提出訂立簡樸房的方向表示認同。



管制即棄塑膠新法例的6個月適應期結束，至於何時推動第二階段「走塑」，他回應指希望建立「走塑」文化，會先留意市場是否有足夠代替品再決定，包括價錢是否能負擔，希望業界可順利渡過。



10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

李家超：改革要認清立甚麼破甚麼

特首李家超開場發言指，上周三發表了新一份施政報告，提到香港處於關鍵轉型期，政府要指明方向，指出問題。他指改革是為了結果的提升，要認清立甚麼破甚麼，改革是特區責任亦是社會要參與和推進，社會認同改革需要，展現識變精神，例如很多企業申請資助，設立智能生產線，提升競爭力。

他介紹設定主題的理念，每一份施政報告都有應對目標，三份施政報告有關聯性。2022年是上任第一年，是香港受到疫情困擾，2023年是社會復常，2024年是香港安全獲得保障，要全力出擊。

李家超介紹指，今年施政報告加強支援中小企、弱勢社群；醫療深化改革，支持籌建新的醫學院；推出簡樸房制度，社會普遍認同；經濟方面重視發掘新增長點，要大力發展八大中心，建立國際黃金交易市場、大宗商品交易生態圈。他表示，施政報告是經民間智慧及政府籌劃，政府會落實各項措施，通過施政報告理念，相信大家努力抓緊機遇，必能再創高峰。他重申，改革要先認清問題，拿捏得當。

回應01假學歷報道 李家超：與內地單位聯手嚴打違法中介

多間大學揭發假學歷入學，《香港01》日前獨家報道有黑中介疑似買通海外學校同國際試考場，李家超被問到香港執法部門會否尋求內地單位協助聯手打擊假學歷問題，以免令香港「留學品牌」受損，及會否邀請退休警務人員協助大專院校追查假學歷個案。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

李家超指，任何提供假消息都是違反香港法律，任何行為都按法律嚴厲打擊，香港要打造高等教育樞紐，任何這方面不符合的要求都要採取積極有效措施。他知道很多時候都是因為有中介為賺錢而不擇手段，一定會嚴打，並會與內地單位共同打擊違法行為，相信絕大部分都奉公守法。

此外，他認為大學也必須加強本身的學歷查核制度，審核學歷申請要加把勁，畢竟涉及很多申請，有違規執法部門獲通知會採取應有措施。他相信香港有吸引力，特別中東一帶一路國家，可能增加獎學金，有違法當然依法辦事，相信大學都有心做到，部分大學都加強檢查制度。

回應01黑的報道 李家超：至今四司機濫收車資、拒載扣10分

的士違例記分制實施後，「黑的」仍然猖獗，《香港01》日前報道十一黃金周西貢東壩「黑的」趁巡邏警員離開後「劏客」照錶加$1000，李家超被問到如何杜絕「黑的」，以免令機制失效或者變「冇牙老虎」，以及記分制最新扣分個案數字。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

他說任何司機違反新法例，扣分15分都停牌3個月，再違反法例停牌6個月，會不斷公布並嚴打，相信有阻嚇作用。他說，至今有4名的士司機違例被記分有10分，包括濫收車資及拒載，歡迎任何被不合適對待的乘客向政府舉報。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

他表示，會在口岸派發更多資料給乘客，包括的士收費情況及舉報電話。至於會否於旅遊熱點開拓更多公共交通，運流局會監察情況，希望平衡整體需要。另外，政府積極研究的士車廂安裝車Cam，會盡快研究及提出建議，又提到政府將有各方面的新政策，包括的士車隊明年年頭、年中出現，已批出5個牌照，政府將會推出優惠措施協助管理，如果有違反規則行為一定採取法律行動跟進，相信「黑的」是業界少部分的害群之馬所致，大部分司機都會做好服務。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

去年有6項KPI不達標 李家超：指標只是途徑，不是結果

被問到去年施政報告KPIs（關鍵績效指標）的成功率如何，李說制定指標目的在於「以結果為目標」，這亦是2022年上任時制定的方向，他認為整體表現滿意，去年有6項KPI無達到原本目標，背後原因可以接受，但制定指標目的在於達到想要的結果，他說有時可做得更好、有時未必，制定指標只是途徑，不是結果，要留意指標是否有用或有效。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

他說有超過140個KPIs都是滿意且達到成果，這都是國際性的指標，施政報告提到指標可了解政策能否達到成效或向正確方向走，讓香港得益。他說在2年半的管治中，香港推行多個新措施，香港國際金融中心排名提升至第三位；競爭力上升七個排名等，反映有效，他又重申指標是達到結果的途徑，顯示政策朝正確方向走，感謝政府的努力和整個社會有好的成就和成果。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

第二階段「走塑」實施時間視乎代替品足夠否

對於「走塑」第一階段適應期昨天（21日）完結，李家超說塑膠不應再提供或銷售，形容6個月的適應期過渡順利，已建立文化，將會就未符合要求的相關人士執法，他說政策不只是要懲罰，也要改變市民的行動，他認為在餐飲業、物管業、酒店業都達到成果。他說政府幫助業界，容許在合理時間糾正行動，環境局若留意到未符合要求情況，如十日後未糾正就會執法，希望建立「走塑」文化。至於第二階段實施時間，他說會先留意市場是否有足夠代替品再決定，包括價錢是否能負擔，希望業界可順利渡過。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

動植物公園多2猴亡 李家超點名讚楊潤雄應變快採取措施

財政司司長預告將會到訪中東，被問及對外訪有甚麼期望？李家超指，要開拓新市場鞏固網絡，形容至今成績正面，自從與中東互訪之後，兩地活動頻繁，例如一帶一路論壇在香港舉辦，很多來自中東地區的官員及商務人士參與。金融方面，他希望雙方交易所掛牌，無論財政司、其他官員可雙向交往，對政府之間、商業之間有緊密聯繫，旅遊都有合作發展。他指，都會加強東盟、中亞的市場，希望將香港網絡營商合作推動可能性。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

對於香港動植物公園最新兩隻死亡的猴子是否感染類鼻疽，李家超指文體旅局局長楊潤雄應變快，採取適當的監察措施，加快分析、解剖、化驗，並第一時間公佈，這些都符合要求。他會繼續監察事件新進展，確保情況要受到管控，有新消息會公佈，處理時間符合不同領域要求。