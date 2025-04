思哲研究所｜日本如何推動「人的安全」成為國民價值觀？

2月上旬,日本首相石破茂表示,考慮為巴以戰爭傷患提供醫療援助和教育機會;3月下旬,日本政府透露,已經接收兩名在加沙地區受傷的巴勒斯坦人前往日本治療。有些「連登仔」對此難以理解,紛紛質疑「日本傻咗」、「石破茂左膠」。事實上,很多人都不知道,日本正是「人的安全」(Human security)這個國際議題的大推手。



來稿作者:李冠儒



緒方貞子(Sadako Ogata)是日本推動「人的安全」這個國際議題的代表人物。(Reuters)

聯合國開發計劃署(UNDP)在1994年的《人類發展報告》首次提出「人的安全絕非一個理論概念」,並把「人的安全」寬泛定義為「免於恐懼和免於匱乏」,又列舉了四項基本特徵(普遍、以人為本、相互依存、早期預防)和七個關鍵組成部分(經濟、糧食、衛生、環境、個人、社區和政治安全)。此後,此後日本就將其作為外交政策的支柱。

協助日本推動「人的安全」成為國際議題的代表人物是緒方貞子(Sadako Ogata)。她兼具國際政治學者、前聯合國難民署(UNHCR)高級專員、國際協力機構(JICA)理事長三種相互串聯的身份;曾任國際基督教大學副教授和上智大學教授及國際關係研究所所長兼外語系主任,是第一個組織「模擬聯合國」的日本人,又擔任過聯合國兒童基金會執行局主席、日本常駐聯合國人權事務委員會代表等。其曾祖父乃日本第29任首相犬養毅——他正是「五一五事件」中在死前表示「只要對話,就能理解」,卻在得到軍部右翼「毋須贅言,射」的回覆後慘遭射殺的知名日本「鴿派」首相,生前多次援助孫中山;祖父則是吉澤謙吉,乃犬養內閣的外務大臣。可以說,緒方不只家世顯赫,而且從出身背景到個人經歷,都與「外交」、「合作」、「和平」三個關鍵詞深度綁定。

在緒方的推動下,日本極大地增加了對聯合國的影響力。2001年1月24日,緒方與時任聯合國秘書長科菲·安南(Kofi Annan)在東京舉行會晤後,同年成功於紐約建立「人類安全委員會」,由緒方貞子與彼時的劍橋大學三一學院院長阿馬蒂亞·森(Amartya Sen)教授共同擔任主席。2003年,該委員會出版了奠定該學科的報告——Human Security Now。加拿大同樣十分重視該學科的建設,也積極促進與日本方面的學術交流,使該學科影響力進一步擴大。其中,日本學派傾向強調「免於匱乏的自由」(freedom from want),加拿大學派更側重「免於恐懼的自由」(freedom from fear)。

若要塑造一個國家在特定國際議題的影響力,自然離不開長遠規劃。早在1975年,東京已經建立「聯合國大學」,致力於塑造國際議程(international agenda)、培養國際公務員人才。該校至今仍常舉辦「人的安全」相關會議,例如在2024年6月10日,曾圍繞「Human Security in a Polarized World - Solidarity in the crisis and for the future」(兩極化世界中的人的安全——危機和未來的團結)這個主題進行分享,並且經由日本外務省(MoFA)和UNDP聯合推廣。

此外,日本在對外援助(如日本ODA)領域也有一席之地,而涉及對外援助的核心組織正是MoFA以及JICA。聯合國於2010 、2012、 2014 及 2022等年份多次發佈人的安全相關報告,JICA則通過研究所的調研結果進一步增強日本推動國際合作的能力,其中冠名為「JICA緒方研究所」,每年發佈Human Security Today報告。緒方親自栽培了多位日本國際關係及人的安全學者,目前日本大部分知名大學都有專門課堂講解人的安全。日本因而成就了一套以外務省為首的政、各大學、JICA等研緊密相連的政學研體系。該價值觀也被灌輸到部分日本人的腦海中,即使商人也要標榜自己支持這種理念才能吸引消費者。

人的安全還有很多相鄰學科與概念。下游有「全民醫療保障」(Universal Health Coverage)和「優質基礎建設」(Quality Infrastructure)等,都被視作人的安全基本保障。上游則有聯合國可持續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs);環境、社會和治理(Environment, Social and Governance,ESG)、多元化與包容性(Diversity and Inclusion,D&I)等,其中人的安全也被視作是上述概念的重要組成部分。這些上、中、下游的概念,彼此呼應,用以塑造日本維和及擁抱國際合作的民意基礎,被視作戰後部分日本人為了避免日本再次擁抱軍國主義的一種救濟措施,有效確保日本即便在內政方面無法取得共識,又或是在市民對自民黨有許多不滿的情況下,依然能上下一心地在國際上推進反戰、反核等議題。

