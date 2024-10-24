政圈風聲｜關愛隊新任務做「國安導師」　「萬能俠」義工有微言

關愛隊下期起恒常化，每兩年資助額增至150萬元，錢未到手，先加任務。《香港01》獲悉「國家安全教育地區導師培訓計劃」下月開展，關愛隊成員獲邀「落水」接受培訓，上堂後會獲委任為國安導師，一年內要向最少30人推廣國安訊息，如舉辦至少1小時的國安分享會，或組織參觀特區國安展覽廳等活動。全港452隊關愛隊，每隊最多12人，估計共向約16萬人推廣。



有關愛隊成員大呻當局要求平日上堂，與上班撞時間；亦有隊員坦言只是義工，「點解唔叫公務員帶30個？或者受薪嘅帶30個？」。本身是關愛隊成員的立法會議員李鎮強表示，國安事宜應交由專業人士推廣較穩妥，「唔係由佢（關愛隊）講，做中介角色，作為橋樑令人認識國安」，坦言交長者隊員負責宣傳有挑戰。建制派專欄作家屈穎妍早前曾為關愛隊發聲，稱不少隊員「是跟你爸媽一樣年紀的長者」，如今被視為「鐵甲萬能俠」。



消息：下月展開國安地區導師培訓 邀關愛隊等參加

去年施政報告提出培訓地區國安導師，在社區推廣國家安全教育。消息指，維護國家安全委員會秘書處下月將聯同保安局和民政及青年事務局，開展「國家安全教育地區導師培訓計劃」，邀請18區區議員、地區三會及關愛隊成員分批參加培訓，以推廣國安訊息。

關愛隊下期起恒常化，每兩年資助額增至150萬元，料涉6.78億元公帑。(廖雁雄攝)

導師一年內須向最少30人推廣國安訊息

課程4小時，平日上午班早上9時開課，下午班下午2時開課，建議學員穿着商務便服，不需結領帶，演講廳內不得飲食，要自備飲用水。

「關愛隊」下期加資助額，當局被問到會否增加「關愛隊」工作量時指，將重新檢視服務範圍。（陳麗娟攝）

學員完成培訓後，會獲委任為地區導師，為期一年，有責任在其所屬社區、機構、團體等向最少30人宣傳及推廣國家安全訊息。

每名「關愛隊」國安地區導師會獲提供簡易國安教材，推廣形式包括組織或安排不少於1小時的實體教育／宣傳活動。（政府新聞處）

至少1小時實體活動 安排分享會、展覽、朗誦比賽等

每名國安地區導師會獲提供簡易國安教材，推廣形式包括組織或安排不少於1小時的實體教育／宣傳活動，例如國安知識／短片分享會、講座、展覽、演講、朗誦比賽，亦可組織及親身陪同其他成員參觀特區國安展覽廳等活動。

國家安全展覽廳（蘇煒然攝）

國家安全展覽廳（蘇煒然攝）

國家安全展覽廳（林定國Facebook）

網上活動不計算在內。地區導師除了使用簡易國安教材外，亦可瀏覽載有豐富資訊的特區「全民國家安全教育日」宣傳網站作參考。

有隊員呻上堂時間撞上班 嘆只是義工「點解受薪嘅唔帶30個？」

不少關愛隊隊員私下有微言，不解為何課程安排在平日上、下午，坦言「我要返工㗎！點解做義工都要咁難為我哋」，過去曾反映活動應安排在晚上才舉行。亦有隊員對關愛隊工作量大增感委屈，「點解唔叫公務員帶30個？唔叫NGO（非政府組織）或者受薪嘅人帶30個」，認為區議員受薪接受培訓則合理。不過，亦有關愛隊隊員感榮幸，可以獲官方邀請推廣國安。

自由黨立法會議員李鎮強（右）本身是東區翠德關愛隊隊員，與本身是選委界立法會議員的副隊長管浩鳴探訪長者。（李鎮強Facebook相片）

李鎮強：國安應由專業人士推廣 交長者宣傳「有挑戰」

本身是東區翠德關愛隊隊員的自由黨立法會議員李鎮強，接受《香港01》訪問時形容「國安導師」對關愛隊成員而言「有挑戰」，該隊部分是退休人士，明白政府未來想關愛隊走向專業化，但國安茲事體大，「究竟政府畀到咩配套資源，畀長者做宣傳呢？教材點簡易法呢？」，認為國安事宜應交由專業人士推廣較穩妥，畢竟國安條文多，「唔係由佢講，做中介角色，應係作為橋樑令人認識國安。」

自由黨立法會議員李鎮強（右）本身是東區翠德關愛隊隊員，他說該隊部分成員是退休人士。（李鎮強Facebook相片）

職責增加 盼關愛隊員有津貼

他說初時關愛隊角色在疫情期間派物資，噓寒問暖，「宜家做到（要照顧）居民心靈健康、獨居長者裝修、有病要去睇下咩事」，希望政府容許關愛隊有津貼，並提供交通、飲食等支援。

關愛隊在2022年施政報告中提出成立，目的是凝聚各界建設社區，包括青年和少數族裔。

關愛隊目的凝聚各界建設社區 下期加資助檢討服務範圍

關愛隊在2022年施政報告中提出成立，目的是凝聚各界建設社區，包括青年和少數族裔。關愛隊會推展關愛活動，例如探訪有需要人士。今年施政報告決定關愛隊下期起恒常化，每兩年資助額增至150萬元，當局擬檢討關愛隊服務範圍、工作種類等。

專欄作家屈穎妍早前表示，現時很多人似乎當關愛隊萬能，覺得甚麼都關關愛隊事。（無綫電視畫面）

屈穎妍曾為關愛隊發聲 稱義工多是長者非「萬能俠」

曾為關愛隊發聲的建制派「名嘴」、專欄作家屈穎妍，向《香港01》表示不想接受訪問。她早前提到現時很多人似乎當關愛隊萬能，覺得甚麼都關關愛隊事，「大家真的把關愛隊當成鐵甲萬能俠」。她舉例早前有人提出關愛隊多探訪精神病患者，「社工的工作，你怎能依靠幾個退休長者幫你做呢？」

打完風通地垃圾，找關愛隊啦！搬屋，找關愛隊啦！陪診，找關愛隊啦！電燈壞門鎖壞，找關愛隊啦！大家請記住，關愛隊全是義工。 2024年9月27日 屈穎妍

屈穎妍呼籲多尊重關愛隊而不是苛索，直言關愛隊全是義工，「好多甚至是跟你爸媽一樣年紀的長者」，形容他們不是「老馮」被差遣使喚。