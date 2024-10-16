施政報告2024｜關愛隊兩年資助增至150萬元 消息：花6.78億公帑
撰文：潘耀昇
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【施政報告2024/李家超】行政長官李家超今日（16 日）發表任內第三份施政報告，重提去年成立的「關愛隊」，將由試行改為恆常化，原本兩年資助額80萬至100萬，計劃增加50%至平均150萬元。政府消息人士表示，粗略計算每兩年花費6.78億元公帑，至於「關愛隊」會否增加工作量，目前言之尚早。
施政報告2024｜探訪約23萬戶 逾2.2,萬次簡單家居支援
全港452隊「關愛隊」去年投入服務，李家超形容是完善地區治理架構的重要服務隊伍，又讚揚「關愛隊」勤奮用心，提供多元關愛和支援服務，舉例已探訪約230,000長者戶和有需要住戶，提供超過22,000次簡單家居或其他各種支援，認為「關愛隊」大獲市民讚賞。
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施政報告2024｜關愛隊兩年資助增至150萬元
李家超宣布政府會恆常化「關愛隊」的撥款，下期撥款增加資助額50%，支持「關愛隊」的工作。原本兩年資助額80萬至100萬，下期將增至每兩年平均約150萬元。他又計劃推出「關愛隊傑出表現嘉許計劃」， 表揚傑出的隊伍、成員、義工和伙伴團體，弘揚關愛精神。
施政報告2024｜消息：每兩年資助花6.78億公帑
政府消息人士表示，粗略計算每兩年資助花費6.78億元公帑，增加資源是希望關愛隊提供更好服務。
施政報告2024｜增加工作量？消息：言之尚早
被問到增加資源會否增加關愛隊工作量，政府消息人士指，本期資助協議結束後，會檢視不同地區所需，在下次資助協議中列明標準。不過，會否「關愛隊」增加工作量，政府消息人士表示目前言之尚早。
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