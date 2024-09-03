廚餘回收｜環境局：利用智能回收桶內置鏡頭　監控有否違規騙積分

垃圾徵費法案被叫停後，有否影響回收？環境及生態局今日（3日）在社交平台撰文，指垃圾徵費雖暫緩，但市民對減廢回收的認識和參與度有大幅提升，又提到今年6、7月收集到的家居廚餘量，較前年6月增加127倍，今年6月綠在區區收到的回收物重量，亦較以往兩年的同期增加，反映市民在文化習慣上開始有所改變，而非單單被綠在區區回收6倍積分吸引。



就有報道指有個別居民將廚餘分多次放入智能回收桶，以領取更多積分，局方指環保署並未直接收到相關投訴，但環保署會利用智能廚餘回收桶的內置鏡頭，加強監控廚餘回收的情況。



政府今年5月27日公布籌備多年的垃圾徵費無限期暫緩推行收。（資料圖片/黃浩謙攝)

7月綠在區區回收物重量比去年12月增約70%

環境及生態局今日在社交平台撰文，提到垃圾徵費雖暫緩，但市民對減廢回收的認識和參與度有大幅提升。內文提到，今年7月綠在區區網絡收到回收物的重量，較去年12月增約70%。

局方也主動回應坊間有意見擔心回收量增加，只因環保署在6、7月時推出綠在區區回收6倍積分，而非市民參與度提高。局方指，環保署於2022年6月、及2023年7月分別也推出過6倍積分獎賞的活動，但今年6月綠在區區收到的回收物重量，較去年7月增加了36%，較兩年前6月更增加了96%，反映市民參與度有大幅提升。

8月停6倍積分計劃回收量仍與6月相若 環境局：市民習慣有所改變

至今年8月，綠在區區再無6倍積分，局方稱初步數據顯示8月的回收量與6月相若，並無因為沒有6倍積分而明顯下跌，反映市民參與回收，是在文化習慣上開始有所改變，而非單單是被積分吸引。

「綠在區區」回收點。（資料圖片）

環境及生態局撰文指，市民對減廢回收的認識和參與度有大幅提升，且是在文化習慣上開始有所改變，而非單單被綠在區區回收6倍積分吸引。（環境及生態局FB）

7月家居廚餘回收量比去年6月增127倍

至於在家居廚餘收集方面，局方稱與前年6月比較，今年7月收集到的家居廚餘量大幅增加127倍，現時除了所有公共屋邨已有廚餘收集，也有愈來愈多私人屋苑透過約章計劃加入收集家居廚餘行列。

環保署暫無直接收到投訴有人倒廚餘騙積分

就近日有報道指有個別居民將廚餘分多次放入智能回收桶，來領取更多積分，局方在文中指環保署並無直接收到投訴，且相信大部分市民在使用廚餘回收服務時均保持自律和顧及他人。

公共屋邨內的廚餘機。（資料圖片）

研究引入實體卡登記制度以減少濫用

環保署會加強宣傳，提高居民正確使用智能廚餘回收桶的意識。對於或有少數人濫用「綠綠賞」及智能廚餘回收桶的情況，環保署會利用智能廚餘回收桶的內置鏡頭，加強監控廚餘回收的情況，也會檢視如何改善積分計劃、並研究引入實體卡登記制度，以減少濫用。