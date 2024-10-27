麥美娟：關愛隊義工無津貼甚至買嘢畀街坊　輪更當值自問做到嗎？

關愛隊下期起恒常化，每兩年資助額增至150萬元。民政及青年事務局局長麥美娟表示，增加資源令關愛隊服務更加順暢，因關愛隊義工從沒領取津貼，「佢哋甚至係要吟錢出嚟做嘅，你見到街坊逃生時鞋都冇，你都要幫佢哋買埋拖鞋，水啊、食嘢啊不在話下。」



她又憶起華豐大廈火災曾經落區接觸關愛隊，讚揚他們非常落力，「佢話佢哋日頭返工，放工就嚟庇護中心當值，返去瞓幾個鐘頭又再嚟，撫心自問我哋自己可唔可以做到咁呢？」故她對關愛隊非常尊敬。



麥美娟接受新城電台錄音訪問。（新城片段截圖）

新一份施政報告提出增加關愛隊資源50%，麥美娟接受電台訪問時說全港18區關愛隊「基本上全部已經達到我哋要求啦」，包括探訪230,000個有需要住戶，提供22,000次小型維修或者服務，並在地區舉辦10,000多個有特色的小區活動、服務，故特首提出將關愛隊恒常化。

我想話俾大家聽全港有5,000幾個關愛隊成員，佢哋全部都係義工亦都冇領任何形式嘅義工津貼，我哋增加資源主要係畀關愛隊用喺佢哋嘅服務上。 民政及青年事務局局長麥美娟

麥美娟解釋，過去一段時間關愛隊成員不但沒領任何津貼，甚至要「吟」錢出來做。

有啲緊急嘅情況，你見到街坊真係好需要，佢哋逃生出嚟鞋都冇，你都要幫佢哋買埋拖鞋，水啊、食嘢啊，呢啲更加不在話下，所以我哋希望增加資源令到做服務時更順暢。 民政及青年事務局局長麥美娟

麥美娟形容關愛隊成立至今，已達到「凝聚社會資源、共建關愛社區」的目標，感謝5,000多名關愛隊成員的付出，以及夥伴機構或人士支持關愛隊工作。

她承認關愛隊目前的工作已超出當初目標，「我畀佢哋嘅任務最初係探訪、聯繫，同埋有需要嘅時候做一啲應急服務，但係呢段時間已經好多超越咗佢哋本來嘅服務要求，範疇越來越多」，舉例華豐大廈火災後，關愛隊短時間內到場，透過民政專員協調，動員整個油尖旺區約20隊關愛隊，以及東區關愛隊支援居民。

麥美娟接受新城電台錄音訪問。（新城片段截圖）

她又分享落區探望關愛隊義工時的見聞。

我記得我接觸咗個少數族裔嘅關愛隊，佢話佢哋日頭返工，放工就嚟庇護中心當值，當值到咁上下有人接班，佢就返去瞓幾個鐘頭，跟住返工跟住又再嚟，好似返工咁輪更，大家有時撫心自問我哋自己可唔可以做到咁呢？ 民政及青年事務局局長麥美娟

麥美娟說，非常尊敬關愛隊義工，希望透過今次恆常化關愛隊服務，亦都增加資源可以令關愛隊隊員工作能夠更加順暢，服務到更多市民，同時增設表揚計劃嘉許他們的表現，「呢個唔係一個獎勵計劃，畀張紙你啫，唔係話獎品獎金」，透露將由政務司司長頒發感謝狀。