結業潮｜田北辰焦急呼籲：業主要減租三成　斥商經局「未知大鑊」

立法會工商及創新科技事務委員會今天（28日）開會，議員關注餐飲及零售業寒冬，不時有店舖結業。其中實政圓桌立法會議員田北辰直指港人北上消費，粵客南下只為「打卡」，「你話我哋幾大鑊」。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，政府延長還息不還本措施，形容「整體情況係知道」。



另外，會上討論施政報告提出減烈酒稅的措施。丘應樺表示，很多外國商會對香港減烈酒稅感興趣，並開始諮詢詳情，新措施亦獲本地商界歡迎，政府會與業界保持溝通，希望令香港成為烈酒貿易樞紐。



10月28日，立法會工商及創新科技事務委員會開會，出席的包括實政圓桌立法會議員田北辰。（立法會直播截圖）

北上消費潮持續，田北辰在會上展示圖表，形容零售業處境慘痛，零售業總銷貨值連跌五個月，重返2011年水平，形容業界處於前所未有的「冰河期」，對於何時「解凍」不樂觀，因香港做生意有「三高」，即人工、租金、物價。

10月28日，立法會工商及創新科技事務委員會開會，出席的包括實政圓桌立法會議員田北辰。（立法會直播截圖）

他說大批港人北上消費，粵客南下只為「打卡」，看不到局勢會扭轉，「你話我哋幾大鑊」，更直指商經局「我諗你都未知幾大鑊」。業界如要求存，他建議租金要減三成，政府寬免未來兩年差餉，同時配合業界創新求變。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（黃浩謙攝）

丘應樺表示，延長還息不還本措施是政府提供的支援之一，會繼續積極探討協助業界的措施，但企業亦有責任應付難關，形容市道「整體情況係知道」。

現時酒精濃度達30%或以上烈酒需付100%稅項，餐飲業界尤其是酒吧行業，施政報告爭取政府分三年逐步取消，以刺激業務。（梁鵬威攝）

另外，會上討論新一份施政報告提出減烈酒稅，進口價200元以上部分的稅率由100%減至10%。丘應樺表示，商界歡迎減烈酒稅，相信可以推動香港設立烈酒倉儲、物流、高增值餐飲配套，為促進烈酒貿易，旅發局亦有「香港美酒佳餚巡禮」推廣餐酒。他說政府會配合業界需求，提供足夠資訊，同時透過經貿辦，向海外商會宣傳，以進一步推動香港烈酒市場。

新民黨立法會議員李梓敬。（林靄怡攝）

新民黨立法會議員李梓敬建議引入國際烈酒拍賣會；經民聯工業界立法會議員吳永嘉指，烈酒交易額巨大，建議當局發展烈酒金融，並協助業界聯絡保險公司，處理大型烈酒保險。

丘應樺表示，經貿辦會繼續對外宣傳減烈酒稅措施，貿發局和投資推廣處亦會於不同場合宣傳香港優勢，包括接觸不同的內地企業，說好香港故事。