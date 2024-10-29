回應梁振英土地房屋觀點　李家超：主導權要在政府手上

全國政協副主席梁振英早前表示，目前土地及房屋供應確實短缺，但未來供應並非愈多愈好，「矯枉過正的後果會很嚴重」。特首李家超今日（29日）回應指，政府必須有土地主導權，要房屋市場健康發展，主導權就要在政府手上，否則會落在利益藩籬控制之中，不符合市民及香港利益。



梁振英指政府要科學和專業地拿揑好未來的需求量。（歐嘉樂攝）

梁振英早前在社交平台以「慎防供過求」為題再次評論香港土房屋問題，提出新的想法，認為目前土地及房屋供應確實短缺，但未來供應並非愈多愈好，「矯枉過正的後果會很嚴重」。梁振英又質疑，供應增加、樓價下跌，對解決住屋問題是好事，但衍生的負資產問題、金融問題和政府財政問題可以如何應對？

梁振英認為目前香港土地和房屋供應確實短缺，但除非免費增送，否則需求不會無窮無盡。政府要科學和專業地拿揑好未來的需求量，盡量做到供需平衡，不能拍腦袋﹕否則會有嚴重後果。

李家超表示，造地建屋主導權要在政府手上（梁鵬威攝）

有錢可以放銀行並非全花 造地與供應亦如是

李家超指造地要很多年，過往在2000年初有所停頓，導致處理的實際情況不理想，所以政府必須要有土地主導權，要房屋市場健康發展，主導權就要在政府手上，否則主導權落在利益藩籬控制之中，不符合市民及香港利益。

他表示，造地及供應是兩件事，並以「有錢運用」作例子，指有錢可以放入銀行而並非全部花光，造地道理亦一樣，造地需要長時間，不斷造地讓需要時候推出土地，讓市場建屋令市民安居，不需要都可以放在儲備，可以令按實際房屋需求提供土地予發展商。

他表示判斷供應多少是客觀按數據，任何政府都不會輕率，相信過往政府及本屆政府都嚴肅按數據、客觀、實事求是處理。他指，《施政報告》今年提及政府造地決心不變，會考慮市場變化讓市場平穩健康發展，造地及推出土地建造房屋，要有謹慎態度，嚴肅按數據分析判斷供求需要，有序平穩希望土地房屋健康發展。