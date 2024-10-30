梁振英再狙擊造地計劃：如果不計成本　是否應該多劃幾個填海區？

全國政協副主席、前特首梁振英繼上周發文質疑土地供應過多會失衡後，今日（30日）再談土地和房屋供應量，直言如果不計成本，「是不是應該在地圖上再劃多幾個填海區？」



梁振英疑土地規劃將供過於求。（資料圖片/歐嘉樂攝）

梁上周質疑供應過多有副面影響

梁振英上周表示，房屋需求不是無窮無盡，如果供過於求，樓價大跌，就會衍生負資產、金融和政府財政問題。他強調需求不能不估量，供應規劃不能不量化，政府開發新區的財政收支不能不預算。

李家超昨強調 必須掌握土地供應主導權

特首李家超周二（29日）行政會議前記者會被問到上述評論時，他說造地需要好幾年，2000年代初政府停止造地，導致之後「一些實際情況是很不理想」。李家超強調政府必須掌握土地供應主導權，否則土地主導權落入利益藩籬的控制下，並不符合市民和香港的利益。

李家超認為，造地和供應是兩回事，「多餘的錢可以放銀行，不一定要花光，造地亦同樣道理」，表示造地不一定要全盤立即推出市面。他又強調政府判斷供應有客觀數據，相信過往每屆政府和現屆政府，都一樣嚴肅地按數據、實事求是處理。

「明日大嶼」建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝）

質疑判斷填海區的數量有何根據

在李家超回應翌日，梁振英今日在社交媒體再次發文：「如果土地和房屋供應、以及供應前的開發是愈多愈好，而且不計成本，是不是應該在地圖上再劃多幾個填海區？」質疑判斷填海區數量「多幾個和少幾個」的根據在哪裡。

梁振英表示，做計劃的量化估算不一定準確，但強調供需要量化且細化。他以煲糖水為比喻，煲糖水一定要放糖，但糖是不是愈多愈好，愈早買愈好？一家人經常煲糖水，廚房是否要儲十斤糖？他認為，這是量和時間的拿揑問題。