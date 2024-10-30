宋芝齡任灣仔青年聯會主席聚焦文化工作　就職禮有歌手獻唱

灣仔青年聯會今日（30日）舉行第一屆就職典禮。聯會主席、自由黨宋芝齡介紹，聯會聚焦健康與體育、藝術與文化及社交網絡三大範疇，將定期舉辦各類活動及工作坊。與她一齊主持《流行都市》節目的藝人譚永浩，則義務擔任常務理事，計劃在灣仔組織電影放映及座談會、劇場導賞、歌唱比賽等活動。



宋芝齡指與中聯辦多番商討 敲定工作範疇

宋芝齡介紹說，「聯會」之義是團結一致，希望聯合灣仔其他青年團體，雖然現時灣仔青年文化打造比其他區「慢少少」，但相信未來不斷進步。

她亦指，聯會籌辦獲中聯辦港島工作部支持及認可，與對方多次商討後，敲定「健康與體育、藝術與文化及社交網絡」三大工作範疇。

就職典禮有不少跨黨派人士出席，如工聯會區議員林偉江、新民黨黃守東和雷有得、民建聯區議員穆家駿。宋芝齡指很常見，不同政黨會互相參加活動，「民建聯組織的活動我都去嘅」，她笑稱「唔選舉嘅話地區都好融洽嘅」。

譚永浩任常務理事 宋芝齡：半個藝術家

與宋一齊主持《流行都市》節目的譚永浩擔任常務理事，負責藝術及文化事務。宋芝齡大讚譚永浩「主持、演戲、唱歌都得，係半個藝術家」，故邀請他任理事，「佢係義務加入」。

被問及加入灣仔青年聯會的原因，譚永浩笑稱在灣仔長大，將藝術經驗回饋到灣仔很有意義，「我入行有11年，好希望將學嘅嘢回饋，做啲想做嘅嘢」，他還引薦不少電影製作相關人士、音響、技術人士加入。

至於加入之後的計劃，譚永浩說會做電影放映會，將新上映的高質港產片帶給灣仔居民，「比如聯會會包場畀居民去睇」，還會邀請演員、製作人辦映後座談會，他有機會「親上陣」主持。

在就職典禮一展歌喉、與新晉歌手范明熙合唱的譚永浩笑言，最想辦歌唱比賽，「發掘灣仔鍾意唱歌嘅朋友」。其他活動還有音響製造廠、劇場導賞等等。