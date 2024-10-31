悼念孫明揚　約六百人出席安所彌撒送別

教育局前局長孫明揚逝世，享年80歲，其家人今日（31日）為「孫公」在聖若瑟天主堂舉行安所彌撒，有約六百人出席悼念，當中有多名政界人士或「孫公」昔日政府政務主任職系（AO）同僚，包括前特首曾蔭權、前政務司司長陳方安生、前財政司司長曾俊華等。安所彌撤結束後，隨即辭靈出殯，奉柩移送哥連臣角火葬場舉行火化禮。



到場致哀的的還有全國政協常委唐英年、立法會主席梁君彥、政制及內地事務局局長曾國衞和其妻子海關關長何珮珊，房屋局局長何永賢，文化體育及旅遊局副局長劉震、行會成員李國章和劉業強，前律政司司長黃仁龍，前商務及經濟發展局局長蘇錦樑、前食物及衞生局局長周一嶽、立法會前秘書長陳維安、自由黨中西區區議員楊哲安夫婦、民主黨前立法會議員李柱銘、李華明等。



孫明揚離開政府前為教育局局長，現時已加入中文大學任副校長的陳維安當時正是「孫公」副手，楊哲安則出任其政治助理。



孫明揚逝世，家人今日為他舉行安所彌撤（廖雁雄攝）

孫明揚遺孀鍾小芬（廖雁雄攝）

孫明揚遺孀鍾小芬對亡夫有無盡思念（廖雁雄攝）

上周病逝的孫明揚的安所彌撒在聖若瑟天主堂舉行（廖雁雄攝）

上周病逝的孫明揚的安所彌撒在聖若瑟天主堂舉行（廖雁雄攝）

載著孫明揚靈柩的靈車離開聖若瑟天主堂（馮子健攝）

▼部分到場悼念孫明揚的政界人士▼



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人稱「孫公」並有政府「拆彈專家」稱號的孫明揚上周二（22日）離世，享年80歲。他曾出任政制事務局長、教育局長等高職，其中於房屋及規劃地政局局長任內，推出一系列穩定樓市、被市場統稱為「孫九招」 的政策更影響深遠。

2023年8月底，記者曾在機場碰見孫明揚，當時79歲的他雖然持行山杖輔助行路，但步速並不慢。（潘耀昇攝）

孫明揚多年來受腎病困擾，他2011年證實患上腎衰竭，需接受腹膜透析治療，同年曾患退伍軍人症。翌年上廁所時用手機看足球，不慎跌倒致右臂骨裂，其後曾接受小腸氣手術、切除患癌的甲狀腺。

2018年，他在報紙專欄透露因吸入泳池水感染肺炎，曾在瑪麗醫院接受治療近3個月，形容期間曾半隻腳踏進鬼門關，又透露體重一度大跌逾20磅。

他近年亦多次因病入院，健康狀況備受政圈關注。他2021年曾在報章專欄提到，疑患上坊間常見的睡眠窒息症。